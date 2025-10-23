"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 24 octobre 2025

Vendredi 24 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x13 Au voleur

Une catastrophe survient lorsqu'un voleur en herbe percute le chargeur de Melanie Wood et Alex Stead dans un puits de mine abandonné. Le duo subit d'autres revers lorsque des pannes mécaniques paralysent leur usine de traitement de l'or.

Confrontés à une baisse de rendement sur leur concession de Fantasy Gully, Shane Calegari et Rusty Nash transportent leur souffleur à sec sur deux kilomètres vers un nouveau terrain aurifère prometteur. Mais les pistes traîtresses s'avèrent être un défi pour l'homme et la machine.

À Palmer River, Jacqui Buzzetti et Andrew Leahy font appel au fils d'Andy, Alex, pour leur prêter main-forte pendant une semaine, mais la rudesse de l'outback est à mille lieues de sa vie citadine.

Après avoir frôlé la mort en rencontrant une araignée géante, Alex ne se présente pas au point de rendez-vous, ce qui oblige Jacqui et Andrew à se lancer dans une chasse à l'homme tendue.

22:05 Épisode 10x14 L'art et la manière

L'aventure minière de Brent et de son fils Cayden, âgé de 17 ans, dans les hautes terres montagneuses de Victoria prend une tournure inattendue lorsque leur voiture tombe en panne. Déterminé à prouver qu'il a l'étoffe d'un mineur, Cayden poursuit son chemin à pied, transportant à la main des kilos de terre sur un terrain escarpé et impitoyable.

Sur le terrain loué à Desert King, des résultats prometteurs poussent les Mackie à déplacer leur exploitation vers un nouveau site. Mais alors que tout semble s'accélérer, leur excavatrice tombe soudainement en panne, et ils découvrent qu'ils ont été cambriolés pendant la nuit.

Dans le Pilbara, les Wanderers reçoivent une offre d'un acheteur d'or potentiel, une opportunité qui pourrait transformer leur saison. Mais pour conclure l'affaire, ils ont besoin d'une prise importante. Alors que cela semble hors de portée, leur chance tourne lorsqu'ils déterrent leur plus grosse pépite de la saison.