"Retour à l'instinct primaire" saison 9, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 25 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 octobre 2025 144
Samedi 25 octobre 2025 à partir 21:10, "RMC Découverte" diffusera les deux premiers épisodes de la 9ème saison inédite de la série documentaire "Retour à l'instinct primaire".

Des hommes et des femmes luttent dans des environnements extrêmes, sans nourriture, sans eau ni vêtements.

Épisode 5  Le canyon du diable

Deux survivalistes tentent de survivre 21 jours dans le Canyon du Diable, au Mexique. Un véritable enfer où personne n'a survécu plus d'une semaine, même bien équipé.

Les deux candidats vont devoir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour s'en sortir. Quoi qu'il arrive, leurs nerfs seront mis à l'épreuve.

Épisode 6  Cry for Me, Argentina

Une survivaliste et un amoureux de la nature passent 21 jours dans l'Argentine sauvage. Mais les températures de nuit glaciales les poussent à bout. Quand la nature est brute à ce point, c'est une toute autre chose de s'y frotter que d'en être amoureux de loin, à l'abri de ses caprices et de ses menaces.

Dernière modification le vendredi, 24 octobre 2025 11:56
Publié dans Documentaires, Samedi
"Les rencontres de 20h30" avec Frédéric et Didier, les rois de la paella, ce 24 octobre 2025 sur France 2

"Les mystères d'Halloween" dévoilés sur Arte samedi 25 octobre 2025

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 26 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

