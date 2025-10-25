"Sur le chemin de l'école" à revoir sur France 4 lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Sur le chemin de l'école", un documentaire réalisé en 2013 par Pascal Plisson qui suit des enfants sur des chemins longs et dangereux pour se rendre chaque jour en classe.

Aller à l’école quand on habite les coins les plus reculés de la planète relève bien souvent du parcours du combattant.

Pascal Plisson pose donc sa caméra sur les chemins escarpés de l’Atlas, sur les routes sinueuses du Bengale, au milieu des plaines de Patagonie ou encore au cœur du bush kenyan. Il y suit ces enfants du bout du monde qui se rendent tout simplement en classe. Risquant parfois leur vie, ils doivent parcourir des kilomètres à pied, à cheval ou en stop afin de recevoir l’éducation qui leur permettra de réaliser leurs rêves ou tout simplement d’élever leur niveau de vie.

Des histoires déchirantes et pleines d’espoir qui se déroulent au rythme des petites foulées et des réflexions parfois surréalistes de ces enfants aussi curieux que courageux. Car malgré leur jeune âge, tous ont conscience de la chance qu’ils ont de pouvoir étudier. Et c’est la tête pleine de rêves qu’ils affrontent quotidiennement les éléments.

Ce film de Marie-Claire Javoy et Pascal Plisson a remporté le César du meilleur film documentaire en 2014.