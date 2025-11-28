Soirée spéciale Guerre en Ukraine sur France 5 dimanche 30 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Les fantômes de l'Ukraine », un documentaire inédit qui suit trois femmes à la recherche de leurs compagnons, soldats ou civils disparus dans l’enfer de l’occupation russe.

Plus de trois ans et demi après le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, France 5 propose une soirée spéciale inédite avec deux documentaires saisissants, en immersion au plus près de la cruelle réalité de ce conflit hors norme en plein cœur de l’Europe.

21:05 • Les fantômes de l'Ukraine

Les disparus sont un angle mort de la guerre en Ukraine, une douleur passée sous les radars médiatiques. Ces civils capturés par la Russie dans les territoires occupés, ces soldats engloutis dans l’enfer des combats, hantent pourtant, à l’arrière du front, toute la société ukrainienne et des femmes, par dizaines de milliers, cherchent un compagnon, un fils, une sœur.

Pendant deux ans, le documentaire a suivi le combat de trois d’entre elles. Les maris de Ludmilla et de Ludeshka ont disparu sur le front en 2023, celui de Tetyana, un agriculteur de la région de Kherson, a été enlevé durant les premiers mois de l’occupation. Où sont-ils ?

Écartelées entre l’espoir de les retrouver et l’angoisse d’un deuil impossible, elles assiègent les administrations, les morgues et les ONG, scrollent Internet à la recherche d’informations et attendent dans l’angoisse chaque nouvel échange de prisonniers, qui pourrait ramener leur homme.

Avec l’explosion de leur nombre — 73 000 au printemps 2025 —, l’Ukraine a fait le choix de ne pas attendre la fin de la guerre pour les localiser, faire revenir ses prisonniers et échanger les morts avec l’ennemi. Mais pour toutes ces femmes, comment continuer à vivre parmi tous ces fantômes ?

22:15 • Débat

La diffusion de ce documentaire sera suivi d'un débat en plateau animé par Aurélie Casse qui recevra :

Anne Poiret , réalisatrice du documentaire.

, réalisatrice du documentaire. Agnès Callamard , secrétaire générale d' Amnesty International .

, secrétaire générale d' . Tetiana Pryimachuk , journaliste et réalisatrice ukrainienne.

, journaliste et réalisatrice ukrainienne. Général Dominique Trinquand , ancien chef de la mission militaire auprès de l’ONU.





22:55 • À 2 000 mètres d'Andriivka

Une immersion viscérale au cœur de la guerre en Ukraine : Mstyslav Chernov suit des soldats ukrainiens en première ligne de front pour libérer le village d’Andriivka, un point stratégique de l’occupation russe proche de Bakhmut.

Un véritable choc cinématographique.