"Johnny Hallyday : Toutes les femmes de sa vie" sur CSTAR lundi 8 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 à 21:10, CSTAR diffusera « Johnny Hallyday : Toutes les femmes de sa vie » un documentaire inédit réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.

Des premiers émois de jeunesse aux grandes histoires d’amour, en passant par les compagnes plus discrètes, ce documentaire propose une immersion intime dans l’univers du rockeur.

Nathalie Baye, Sylvie Vartan, Adeline Blondieau, Laeticia Hallyday, Babeth Étienne… Toutes ont, à leur manière, accompagné, inspiré ou soutenu l’artiste que la France entière considérait comme une légende vivante.

À travers leurs témoignages et des archives rares, ce documentaire dévoile un Johnny Hallyday humain, fragile, passionné.

Une manière différente et sensible de redécouvrir l’homme derrière l’icône.