"Adolescents et criminels" : Pierre, 13 ans, abat ses parents et son petit frère, lundi 8 décembre 2025 sur NOVO 19

Lundi 8 décembre 2025 à 21:05, NOVO 19 rediffusera un épisode collection documentaire « Adolescents et criminels : comment ont-ils basculés ? » consacré à un adolescent de 13 ans, Pierre, qui a abattu ses parents et son petit frère.

Chaque année, plus de 90 000 mineurs sont jugés au pénal. Certains ont commis l’irréparable et sont devenus des violeurs ou des meurtriers. Des affaires douloureuses qui ont détruites à jamais des familles. Grâce à des archives et aux témoignages poignants des proches des victimes, mais aussi d’experts judiciaires et psychiatriques, plongez au cœur de ces affaires criminelles.

Comment et surtout pourquoi ces mineurs ont-ils, du jour au lendemain, commis l’irréparable ?

Le mercredi 27 octobre 2004 à Ancourteville-sur-Héricourt, Pierre, 13 ans, se retrouve seul pour faire ses devoirs. Sa maman et son petit frère de 4 ans sont partis faire des courses, sa sœur âgée de 11 ans est à la piscine, et son père au travail. Soudain, une idée monte à la tête de Pierre, « tuer ses parents ».

Il s'installe alors paisiblement sur le canapé du salon, le fusil de chasse de son père sur ses genoux, et regarde calmement un film d’animation en attendant l’arrivée de sa famille.

Puis entre 15h et 17h30, il va froidement exécuter sa mère, son petit frère et son père. Sa petite sœur grièvement blessée s’en sort miraculeusement. Une famille décimée par un adolescent pourtant modèle, au visage d'ange et apprécié de tous…