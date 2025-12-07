"Brigitte Bardot, le serment fait aux animaux" à revoir sur T18 lundi 8 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera le documentaire « Brigitte Bardot, le serment fait aux animaux » réalisé par Rachel Kahn et François Chaumont.

Un documentaire événement où, pour la première fois, Brigitte Bardot se confie et revient sur le combat de sa vie : la défense des animaux.

Une épopée méconnue et passionnante, jalonnée d'épreuves et couronnée de succès, qui dresse le portrait d'une femme hors du commun.

En 1973, à l'apogée de sa gloire et de sa beauté, Brigitte Bardot abandonne le cinéma pour la défense des animaux. Dans l'incrédulité générale ! Mais aussi sous les quolibets et les rires. Et un déchainement de misogynie et de phallocratie dont les années 70 avaient encore le secret !

Personne, et encore moins les hommes dont elle était le fantasme absolu, n'acceptait que la blonde la plus abrasive du monde plaque le cinéma qui l'avait faite reine pour s'occuper des animaux. Dont, soit dit en passant, personne ne se souciait à l'époque.

Bardot a tenu bon. Elle s'est dépouillée de tous ses biens au nom de sa cause, a aiguisé ses griffes ; elle, la star traquée qui se dit plus animale qu'humaine. Et pendant 50 ans, elle a combattu sur tous les fronts et remporté des victoires fondatrices.

Et la star qui dans les années 60 a contribué à l'émancipation des femmes a inoculé son virus en faveur des animaux à toute la société. Une icône, deux révolutions. Qui dit mieux ?

A travers des archives originales, émouvantes, spectaculaires et une interview inédite de Brigitte Bardot, ce film retrace une épopée exaltante et méconnue.

Un portrait étonnant, détonnant et inédit d'une des plus grandes stars françaises devenue une femme de combat.