"Sisteron : la citadelle de tous les défis" à revoir sur NOVO 19 samedi 13 décembre 2025

À voir ou à revoir samedi 13 décembre 2025 à 21:05 sur NOCO 19, le documentaire « Sisteron : la citadelle de tous les défis » réalisé par Vincent Gonon.

Défendant l’entrée en Provence depuis plus de 400 ans, la citadelle de Sisteron est une forteresse à la silhouette unique, qui ne fait qu’un avec le roc. Gardienne d’une porte naturelle aux proportions titanesques, elle est construite de part et d’autre d’une arête rocheuse particulièrement abrupte.

Mais alors, comment les bâtisseurs ont-ils réussit à transformer cette contrainte en atout ? Quelles techniques ont-ils employé pour construire dans les pentes escarpées des plateformes colossales ? Sur quels vestiges du passé se sont-ils appuyés pour façonner cette merveille d’architecture militaire ?

Retracez plus de 600 ans d’évolution, d’histoire et de technologies qui ont mené à la création de la citadelle de Sisteron. Ce documentaire vous dévoilera les secrets de construction de la forteresse. Des hautes tours du Moyen-Âge en passant par l’immense escalier souterrain creusé à même la roche au XIXème siècle, plongez au cœur de cet édifice d’exception.

« Sisteron : la citadelle de tous les défis », samedi 13 décembre 2025 à 21:05 sur RMC Découverte.