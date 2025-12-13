"Diam's : De la lumière à l'ombre" sur CStar lundi 15 décembre 2025

Vingt ans après "Dans ma bulle", retour sur la trajectoire explosive et tragique de Diam’s.
Elle a fait danser une génération, brisé les codes du rap français et touché le sommet du succès… avant de tout quitter. Comment une icône adulée, couverte d’or et d’argent, a-t-elle fini par rejeter la gloire qui l’étouffait ?
Ce documentaire événement plonge dans la descente aux enfers de Mélanie Georgiades : dépression, solitude, désillusion face à l’industrie, jusqu’au moment où, au bord du gouffre, elle trouve refuge dans la religion.
À travers des archives rares, des clips marquants et des témoignages inédits, Diam’s : de la lumière à l’ombre révèle l’envers du décor : la violence du succès et le besoin vital de disparaître pour enfin se reconstruire. Comment celle qui incarnait la rage et l’espoir est-elle devenue le symbole d’un retrait radical ? Pourquoi la lumière l’a-t-elle brûlée au point de choisir l’ombre ?
Portrait d’une légende qui a tout eu… et tout quitté.