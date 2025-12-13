"Diam's : De la lumière à l'ombre" sur CStar lundi 15 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, CStar diffusera le documentaire "Diam's : De la lumière à l'ombre" qui revient sur le succès fulgurant et le retrait radical de la vie publique et de l'industrie musicale de la rappeuse Diam's (Mélanie Georgiades).

Vingt ans après "Dans ma bulle", retour sur la trajectoire explosive et tragique de Diam’s.

Elle a fait danser une génération, brisé les codes du rap français et touché le sommet du succès… avant de tout quitter. Comment une icône adulée, couverte d’or et d’argent, a-t-elle fini par rejeter la gloire qui l’étouffait ?

Ce documentaire événement plonge dans la descente aux enfers de Mélanie Georgiades : dépression, solitude, désillusion face à l’industrie, jusqu’au moment où, au bord du gouffre, elle trouve refuge dans la religion.

À travers des archives rares, des clips marquants et des témoignages inédits, Diam’s : de la lumière à l’ombre révèle l’envers du décor : la violence du succès et le besoin vital de disparaître pour enfin se reconstruire. Comment celle qui incarnait la rage et l’espoir est-elle devenue le symbole d’un retrait radical ? Pourquoi la lumière l’a-t-elle brûlée au point de choisir l’ombre ?

Portrait d’une légende qui a tout eu… et tout quitté.