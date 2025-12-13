recherche
Documentaires

"Diam's : De la lumière à l'ombre" sur CStar lundi 15 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 décembre 2025 136
"Diam's : De la lumière à l'ombre" sur CStar lundi 15 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, CStar diffusera le documentaire "Diam's : De la lumière à l'ombre" qui revient sur le succès fulgurant et le retrait radical de la vie publique et de l'industrie musicale de la rappeuse Diam's (Mélanie Georgiades).

Vingt ans après "Dans ma bulle", retour sur la trajectoire explosive et tragique de Diam’s.

Elle a fait danser une génération, brisé les codes du rap français et touché le sommet du succès… avant de tout quitter. Comment une icône adulée, couverte d’or et d’argent, a-t-elle fini par rejeter la gloire qui l’étouffait ?

Ce documentaire événement plonge dans la descente aux enfers de Mélanie Georgiades : dépression, solitude, désillusion face à l’industrie, jusqu’au moment où, au bord du gouffre, elle trouve refuge dans la religion.

À travers des archives rares, des clips marquants et des témoignages inédits, Diam’s : de la lumière à l’ombre révèle l’envers du décor : la violence du succès et le besoin vital de disparaître pour enfin se reconstruire. Comment celle qui incarnait la rage et l’espoir est-elle devenue le symbole d’un retrait radical ? Pourquoi la lumière l’a-t-elle brûlée au point de choisir l’ombre ?

Portrait d’une légende qui a tout eu… et tout quitté.

Dernière modification le samedi, 13 décembre 2025 13:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Toulon : la base aux technos top secrètes&quot; sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

13 décembre 2025 - 14:05

Sur le même thème...

&quot;Toulon : la base aux technos top secrètes&quot; sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

13 décembre 2025 - 14:05

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa S…

12 décembre 2025 - 18:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...