"Adolescents et criminels" retour sur le meurtre de Kévin Chavatte à Mourmelon, lundi 15 décembre 2025 sur NOVO 19

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 13 décembre 2025 97
"Adolescents et criminels" retour sur le meurtre de Kévin Chavatte à Mourmelon, lundi 15 décembre 2025 sur NOVO 19

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un épisode de la série documentaire “Adolescents et criminels” : « Meurtre de Kévin : triangle amoureux et manipulation à Mourmelon ».

Le 2 juin 2018 à Mourmelon-le-Grand, Océane, 17 ans, appelle en larmes la gendarmerie. Elle hurle que son ex petit ami, Kévin Chavatte, 17 ans, vient d’être sauvagement poignardé de 20 coups de couteau sous ses yeux.

Kévin était pourtant un adolescent modèle et très populaire. Rien ne peut expliquer le terrible acharnement dont il a été victime.

Océane a d'abord décrit aux policiers un agresseur inconnu, grand (1m90), au teint mat, dans un scénario de vol. Les enquêteurs ont rapidement décelé les incohérences.

C’est le début d’une affaire criminelle diabolique qui va révéler une incroyable manipulation.

Dernière modification le samedi, 13 décembre 2025 13:59
Documentaires
Suivez nous...