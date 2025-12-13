"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera une immersion exceptionnelle dans les coulisses de la base navale de Toulon, le plus grand port militaire d'Europe.

Des dizaines de navires surarmés, des sous-marins nucléaires ultra-modernes, des centaines de marins mobilisés 24h/24… Bienvenue à Toulon, le plus grand port militaire d’Europe.

C’est ici que 70% de la flotte française est réparée, entretenue et modernisée, avec un objectif non négociable : remettre les bâtiments à la mer le plus vite possible, dans un contexte international sous tension.

Pour tenir ce rythme, Toulon s’appuie sur des infrastructures hors normes : des bassins géants capables d’aligner plusieurs avions de ligne, des grues colossales capables de soulever des dizaines de tonnes, et une organisation millimétrée où chaque déplacement est contrôlé.

Mais au cœur de ce dispositif se trouve un site encore plus sensible : la base des SNA, les sous-marins nucléaires d’attaque. Un lieu classé secret, où les unités les plus sophistiquées de la Marine viennent être inspectées après leurs missions.

Pour la première fois, des caméras ont pu y entrer. Une immersion exceptionnelle dans les coulisses d’un univers stratégique, puissant et totalement inaccessible au public.