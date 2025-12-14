recherche
"La fabrique des idées" : Fondation Jean-Jaurès, les enfants de la gauche, dimanche 14 décembre 2025 sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 82
Dimanche 14 décembre 2025 à 23:00, France 5 rediffusera le premier volet de la série documentaire "La fabrique des idées" qui sera consacré à la Fondation Jean Jaurès.

Cette collection de 4 documentaires nous offre une plongée rare dans les coulisses du pouvoir, pour rendre lisibles les mécanismes invisibles de l’influence et des décisions. Comment naissent les rapports qui influencent la politique de notre pays ? Qui les écrit ? Quels en sont les impacts sur notre quotidien ?

Entre réunions confidentielles, débats d’idées et stratégies d’influence, La fabrique des idées interroge le lien entre la pensée et l’action, entre le débat intellectuel et la décision politique.

Fondation Jean-Jaurès, les enfants de la gauche

Dans un monde en crises successives, ce film dévoile la vie d’une institution singulière : la Fondation Jean-Jaurès (FJJ), créée par Pierre Mauroy en 1992, première fondation politique française reconnue d’utilité publique et proche de la tradition sociale-démocrate. À Paris, dans ce lieu chargé d’histoire où François Mitterrand prit la tête du PS en 1971 — et en région —, nous suivons celles et ceux qui pensent le présent, scrutent l’opinion et imaginent l’avenir du progressisme.

Au cœur du 12 cité Malesherbes et hors les murs, la caméra suit la « fabrique de l’opinion » : séquences inédites autour des grandes enquêtes électorales, décryptage des rapports (déserts médicaux, travail), rencontres avec responsables politiques, syndicalistes et experts. La FJJ apparaît comme un atelier d’idées progressistes où se croisent histoire, analyse et mise en pratique.

Les intervenants :

François Hollande, ancien président de la République française et actuel député de la 1re circonscription

Lionel Jospin, ancien Premier ministre

Marion Fontaine, historienne

Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation Jean-Jaurès, ancien Premier ministre

Guillaume Touati, responsable archives de la Fondation Jean-Jaurès

Antoine Bristielle, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean-Jaurès

Gilles Finchelstein, secrétaire général de la Fondation Jean-Jaurès

Jérémie Peltier, co-directeur général de la Fondation Jean-Jaurès

Jean Massiet, présentateur de l'émission Backseat sur Twitch

Amandine Clavaud, co-directrice des études de la Fondation Jean-Jaurès

Roman Bornstein, co-directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès

Raphaël Llorca, codirecteur de l'Observatoire « Marques, imaginaires de consommation et politique » à la Fondation Jean-Jaurès

Ludivine Gilli, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord de la Fondation Jean-Jaurès.

Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 11:29
Documentaires
L'info TV en continu

Suivez nous...