"Le temps des femmes" une histoire en marche, racontée par Agnès Jaoui sur France 2 mardi 16 décembre 2025

Mardi 16 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Le temps des femmes", un document porté par Agnès Jaoui qui raconte l'évolution de la vie et de la place des femmes dans la société française au cours des soixante dernières années.

Le temps des femmes est-il venu ? Leur vie au quotidien a-t-elle vraiment changé depuis les soixante dernières années ? Accompagnée de femmes anonymes ou célèbres, Agnès Jaoui raconte cette nouvelle temporalité de l’intime et d’une récente histoire en marche. De milieux et d’âges très différents, elles se livrent ici avec toute l’énergie vitale, la force et l’humour qui les réunit.

De la cour de récré à l’âge de la retraite, le documentaire retrace leurs vécus communs, faits de préjugés et de stéréotypes, mais traversés aussi d’espoir et de fierté.

À partir d'archives personnelles inédites ou historiques marquantes jusqu’aux vidéos récentes issues des réseaux sociaux, ce film donne aux femmes le premier rôle et leur permet de redevenir sujet de leur propre histoire.

Bienvenue dans le temps des femmes.

Les intervenantes :

Noor, Lila et Dune, écolières et collégiennes, entre 8 et 12 ans

Elles nous racontent leur place dans la cour de récréation et leur vision de l’égalité entre garçons et filles.

Jade, conseillère en communication, 24 ans

Jade revient avec nous sur son vécu en tant que jeune femme dans l’espace public et dans le monde professionnel

Léna Mahfouf alias Léna Situations, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, 26 ans

Combinant les métiers de youtubeuse, influenceuse, égérie et créatrice de marque, Léna est une voix qui porte sur les questions de harcèlement, de représentation et de santé mentale.

Léa Griton-Noël, astrophysicienne, 33 ans

Docteure en astrophysique, maîtresse de conférences à Sorbonne Université et chercheuse spécialisée en physique des plasmas dans le Système solaire au LESIA, laboratoire de l’Observatoire de Paris, elle se définit comme exploratrice spatiale. Jeune mère, son moteur est de donner le goût des sciences aux jeunes filles et de combattre leur syndrome de l’imposteur.

Pauline Rapilly-Ferniot, conseillère municipale, 29 ans

Elle commence la politique a 23 ans. Victime d’un « manterruping » (micro coupé) lors d’un conseil municipal, elle ne cesse depuis de mener des actions pour défendre son temps de parole et se créer une place dans l’espace virtuel.

Le Juiice, rappeuse, 32 ans

Le Juiice s’impose partout où elle passe grâce à une multi-casquette d’auteure-compositrice, interprète et une volonté entrepreneuriale. En 2017 elle créé son propre label pour produire son style musical : le Trap dominé jusqu’ici par les hommes.

Virginie Efira, actrice, 47 ans

De jeune animatrice belge à l’une des plus grandes actrices du cinéma français, Virginie Efira a su s’imposer dans le paysage médiatique. Mère à 46 ans de son second enfant, elle incarne parfaitement toutes les femmes qu’elle joue dans le panel de sa filmographie. Elle revient pour nous sur les différentes étapes de sa vie et nous partage ses archives personnelles.

Najia Zahaoui, informaticienne, mère de deux filles séparée

Najia travaille, assume seule au quotidien ses deux filles qu’elle a en garde partagée et s’occupe de sa mère atteinte d’Alzheimer. Elle revient pour nous sur sa course après le temps.

Amina Yamgnane, gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Clinique des Femmes à Paris.

Elle nous partage avec franchise son expérience en tant que professionnelle, mais également revient sur sa vie intime de femme, de couple, de mère et du temps qu’elle récupère enfin aujourd’hui.

Florence Foresti, humoriste, 51 ans

Des cafés-théâtres de Lyon en 1998 à son dernier one-woman-show Boys Boys Boys en 2022, Florence Foresti a su s’imposer dans un milieu très masculin. La vie de couple, la maternité, la santé mentale, l’hypocondrie sont ses sujets de prédilection. Elle revient avec nous avec authenticité sur son parcours de jeune femme, et nous transmet la force qu’elle a tiré de toutes difficultés rencontrées.

Frédérique Cintrat, entrepreneure

Frédérique Cintrat est une spécialiste de l'entrepreneuriat au féminin. Elle organise et intervient dans des conférences en lien avec le leadership, l'ambition et l’audace. En 2020 elle est identifiée comme l'une des 40 femmes les plus inspirantes de France selon Forbes. Elle revient sur son parcours, sa vie de couple et de mère depuis son témoignage lorsqu’elle était jeune fille dans une émission diffusée en 1983.

Marie-Odile, femme au foyer

Nous retrouvons Marie-Odile cinquante ans après sa participation dans le documentaire En famille, dans lequel on la découvrait avec ses parents et ses cinq frères et sœurs à Roubaix. Marie-Odile, maintenant âgée de 72 ans, vit à Bonn en Allemagne. Elle a finalement été toute sa vie femme au foyer, comme sa mère, tout en gardant ses convictions de femme libre. Étrange paradoxe d’une femme libérée qui a réalisé les rêves cachés de sa mère bien qu’elle n’ait jamais travaillé.