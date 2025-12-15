"Le bar du coin" un documentaire sur le combat des pêcheurs artisans, lundi 15 décembre 2025 sur France 3

Lundi 15 décembre 2025 à 23:30 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera « Le bar du coin » un documentaire inédit de Jacques Bedel qui raconte le combat des pêcheurs artisans pour une pêche raisonnée et durable face aux dérives de la pêche industrielle.

Gwen Pennarun est un artisan pêcheur de bar qui à réussi à fédérer ses pairs pour lutter contre les dérives de la pêche industrielle et œuvrer à la sauvegarde de la mer qui les nourrit.

Ils défendent un modèle social et économique, et une pêche raisonnée, restant même à quai pendant la période de reproduction du poisson. Mais les navires-usine, tout comme les poissons ignorent les frontières, alors Gwen s’associe avec des collègues de toute l’Europe pour défendre les intérêts de 10 000 artisans-pêcheurs en luttant contre le lobbying de la pêche industrielle à Bruxelles.

La retraite approchant, Gwen aimerait transmettre son bateau, mais aussi son savoir, ses coins de pêche. Il forme des matelots pour passer le flambeau à la génération montante de pêcheurs, pour qu’elle puisse perdurer sur nos côtes.