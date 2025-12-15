"Le bar du coin" un documentaire sur le combat des pêcheurs artisans, lundi 15 décembre 2025 sur France 3

Gwen Pennarun est un artisan pêcheur de bar qui à réussi à fédérer ses pairs pour lutter contre les dérives de la pêche industrielle et œuvrer à la sauvegarde de la mer qui les nourrit.
Ils défendent un modèle social et économique, et une pêche raisonnée, restant même à quai pendant la période de reproduction du poisson. Mais les navires-usine, tout comme les poissons ignorent les frontières, alors Gwen s’associe avec des collègues de toute l’Europe pour défendre les intérêts de 10 000 artisans-pêcheurs en luttant contre le lobbying de la pêche industrielle à Bruxelles.
La retraite approchant, Gwen aimerait transmettre son bateau, mais aussi son savoir, ses coins de pêche. Il forme des matelots pour passer le flambeau à la génération montante de pêcheurs, pour qu’elle puisse perdurer sur nos côtes.