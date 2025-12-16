recherche
"Nos œufs au congélo, le temps de la réflexion ?" sur France 2 mardi 16 décembre 2025

Mardi 16 décembre 2025 à 22:50 dans "Infrarouge", Marie Portolano vous proposera le documentaire « Nos œufs au congélo, le temps de la réflexion ? » réalisé par Delphine Dhilly qui revient sur l'auto-conservation des ovocytes.

Depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, les femmes françaises de 29 à 37 ans ont le droit de prélever et de congeler leurs ovocytes, gratuitement, sans raison médicale, quel que soit leur statut marital.

De cette simple loi, et ainsi de ce droit, émane une réalité complexe et passionnante. Qui sont ces femmes et pourquoi le font-elles ?

Quels questionnements naissent de ce changement nouveau et radical pour la procréation et la liberté des femmes ?

Racontée sous forme d'enquête intime, Delphine Dhilly interroge ce que l’auto-conservation raconte des femmes françaises aujourd’hui, des décalages de leur temps et de celui des hommes, et de la place de leur désir de maternité dans notre société.

Suivez nous...