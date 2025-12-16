"Les aventuriers de l'Égypte antique" sur France 5 jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Les Aventuriers de l’Égypte antique", une série documentaire où curiosité, rigueur et innovation se rencontrent pour offrir un récit inédit.

Ramsès le Grand, Cléopâtre, Khéops… Ces pharaons légendaires ont bâti des monuments extraordinaires avant que leur civilisation ne disparaisse. Mais, en 1798, l’expédition de Bonaparte en Égypte rouvre les portes de ce monde oublié et déclenche une passion pour l'Égypte antique.

Des explorateurs audacieux, tels que Champollion ou Belzoni, à la fois savants et aventuriers, vont braver tous les dangers pour retrouver ces merveilles. Leurs découvertes attisent les rivalités des nations européennes qui s'engagent alors dans une véritable chasse aux trésors. Le patrimoine égyptien devient la proie des trafiquants, jusqu'à ce que Mariette fonde l'égyptologie moderne.

Bruno Solo se rend en Égypte, pour nous raconter cette épopée humaine digne d'un véritable Far West. Dans cette série docu-fiction, enrichie d’effets spéciaux spectaculaires, les splendeurs des pharaons reprennent vie sous nos yeux. Au pied des monuments les plus célèbres, ou depuis une étonnante salle des trésors, Bruno Solo met l'égyptologie à la portée d'un large public familial.

Épisode 1 • “L'expédition Bonaparte” (1798-1801)

En 1798, le général Napoléon Bonaparte débarque en Égypte avec une armée de soldats, mais aussi un contingent de savants. Tandis que les canons grondent, l’Institut d’Égypte naît au Caire. Parmi les hommes d’art et de science qui ont pris part à cette expédition hors norme, l’artiste Dominique Vivant Denon est le premier à parcourir le Nil au risque de sa vie. Du Caire à Louxor, en passant par Dendérah, il dessine temples et colosses, fasciné par la grandeur des pharaons. Tandis qu’à Rosette, les troupes de Bonaparte ont découvert une stèle gravée avec trois écritures, qui pourrait bien détenir la clé du mystère des hiéroglyphes.

Épisode 2 • “La chasse aux trésors" (1801-1816)

Après la défaite française, l’Anglais William Richard Hamilton prend la pierre de Rosette aux Français et l'expédie au British Museum. Napoléon fait écrire la Description de l’Égypte, monument d’érudition qui fascine l’Europe, pendant qu'au Caire le consul de France Bernardino Drovetti et le consul anglais Henry Salt, tous deux chasseurs de trésors antiques, se disputent les plus belles pièces. Un combat dans lequel l'Anglais va recevoir l'aide d'un homme déterminé : Giovanni Battista Belzoni. Salt et Belzoni veulent envoyer à Londres le "jeune Memnon", un buste colossal que les Français ont échoué à emporter. Drovetti est prêt à tout pour les arrêter. En Égypte, la guerre des consuls ne fait que commencer.

Les épisodes 3 & 4 seront diffusés jeudi 25 décembre 2025 à partir de 21:05 sur France 5.

Les épisodes 5 & 6 seront diffusés jeudi 1er janvier 2026 à partir de 21:05 sur France 5.