recherche
Documentaires

"Vésuve : le volcan destructeur de Pompéi qui inquiète l'Europe" sur RMC Découverte jeudi 18 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 décembre 2025 227
"Vésuve : le volcan destructeur de Pompéi qui inquiète l'Europe" sur RMC Découverte jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Vésuve : le volcan destructeur de Pompéi qui inquiète l'Europe » qui revient sur le risque d'éruption du Vésuve et ses conséquences potentiellement catastrophiques sur la région de Naples, l'Italie et même au-delà.

À seulement dix kilomètres de Naples, le Vésuve domine l'une des zones les plus densément peuplées d'Europe : trois millions de personnes vivent dans l'ombre d'un volcan actif. 

Célèbre pour avoir détruit Pompéi en 79 après J.-C., le Vésuve n'a plus connu d'éruption majeure depuis près d'un siècle. Un silence anormalement long qui inquiète les scientifiques : dans son histoire, les périodes de repos prolongé ont souvent précédé ses explosions les plus violentes.

Les équipes de surveillance scrutent en permanence le volcan : un changement de gaz, une simple secousse, et l'alerte pourrait basculer. À tout moment, le Vésuve peut entrer dans une phase d'agitation rapide et imprévisible.

Mais une question domine : que se passerait-il s'il se réveillait soudainement ? Les modèles montrent qu'une éruption comparable à celle de l'Antiquité pourrait ravager la région napolitaine, paralyser l'Italie entière et provoquer des perturbations majeures bien au-delà de ses frontières. Les panaches de cendres pourraient atteindre la France, clouer au sol le trafic aérien, perturber certaines infrastructures et entraîner des conséquences économiques à grande échelle.

Un scénario redouté, que les scientifiques tentent chaque jour d'anticiper avant qu'il ne devienne réalité.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit de &quot;Cauchemar en cuisine&quot; à Beussent lundi 5 janvier 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Beussent lundi 5 janvier 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

16 décembre 2025 - 16:27

Sur le même thème...

&quot;Les aventuriers de l'Égypte antique&quot; sur France 5 jeudi 18 décembre 2025

"Les aventuriers de l'Égypte antique" sur France 5 jeudi 18 décembre 2025

16 décembre 2025 - 10:46

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...