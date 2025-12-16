"Vésuve : le volcan destructeur de Pompéi qui inquiète l'Europe" sur RMC Découverte jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Vésuve : le volcan destructeur de Pompéi qui inquiète l'Europe » qui revient sur le risque d'éruption du Vésuve et ses conséquences potentiellement catastrophiques sur la région de Naples, l'Italie et même au-delà.

À seulement dix kilomètres de Naples, le Vésuve domine l'une des zones les plus densément peuplées d'Europe : trois millions de personnes vivent dans l'ombre d'un volcan actif.

Célèbre pour avoir détruit Pompéi en 79 après J.-C., le Vésuve n'a plus connu d'éruption majeure depuis près d'un siècle. Un silence anormalement long qui inquiète les scientifiques : dans son histoire, les périodes de repos prolongé ont souvent précédé ses explosions les plus violentes.

Les équipes de surveillance scrutent en permanence le volcan : un changement de gaz, une simple secousse, et l'alerte pourrait basculer. À tout moment, le Vésuve peut entrer dans une phase d'agitation rapide et imprévisible.

Mais une question domine : que se passerait-il s'il se réveillait soudainement ? Les modèles montrent qu'une éruption comparable à celle de l'Antiquité pourrait ravager la région napolitaine, paralyser l'Italie entière et provoquer des perturbations majeures bien au-delà de ses frontières. Les panaches de cendres pourraient atteindre la France, clouer au sol le trafic aérien, perturber certaines infrastructures et entraîner des conséquences économiques à grande échelle.

Un scénario redouté, que les scientifiques tentent chaque jour d'anticiper avant qu'il ne devienne réalité.