"Arts de la table, une excellence française" sur France 3 mercredi 17 décembre 2025

Mercredi 17 décembre 2025 à 23:10, France 3 diffusera "Arts de la table, une excellence française", un documentaire qui propose un voyage au cœur du patrimoine des arts de la table en France.

"Arts de la table, une excellence française" propose un voyage au cœur du patrimoine français, à la découverte du savoir-faire et du raffinement des arts de la table.

Dans ce documentaire, le réalisateur Pierre Belet nous emmène à la rencontre des artisans, collectionneurs et historiens passionnés qui œuvrent à préserver et à transmettre cette excellence à la française.

Le 23 septembre 2010, l’UNESCO inscrit le repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l’humanité. Une distinction qui met en lumière le soin apporté à la table elle-même, avec la délicatesse de la porcelaine, l’éclat de l’argenterie et des verres de cristal, la qualité du nappage et l’harmonie du dressage, qui composent et subliment les décors des repas gastronomiques français.

Les arts de la table perdurent dans les palaces, les châteaux de la Loire, mais aussi au sein des ateliers de porcelaine de Limoges, des forges d’orfèvrerie de Vire et des ateliers de la cristallerie de Saint-Louis. Ainsi, la France conserve son statut de référence mondiale en perpétuant l’enseignement et la transmission de ce savoir-faire ancestral.