"Ariane 6 : la techno du lanceur européen qui défie Elon Musk" sur RMC Découverte lundi 19 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026 166
Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Ariane 6 : la techno du lanceur européen qui défie Elon Musk", un document inédit réalisé par Alex Gary.

Ce n’est pas qu’une fusée. Ariane 6 est le pari spatial de l’Europe. Un lanceur conçu pour garantir l’indépendance d’un continent, à l’heure où l’accès à l’espace est devenu un enjeu industriel, militaire et économique majeur.

De la France à l’Allemagne, de l’Italie à l’Espagne, Ariane 6 est le fruit d’une coopération européenne hors norme. Des milliers d’ingénieurs et de techniciens, répartis sur des dizaines de sites ultra-sécurisés, ont conçu chaque élément de ce géant technologique. Toutes les pièces convergent vers un point stratégique unique : le centre spatial de Kourou, en Guyane française.

Mais le défi est immense. Face à l’Europe, un acteur a bouleversé les règles du jeu : Elon Musk. Avec SpaceX, les lancements à bas coût et les fusées réutilisables sont devenus la norme. Une concurrence directe, agressive, qui menace la souveraineté spatiale européenne. Plus flexible, plus compétitive que sa devancière, Ariane 6 doit permettre à l’Europe de rester dans la course. Mettre en orbite satellites civils et militaires, sans dépendre d’acteurs étrangers.

Pour la première fois, des caméras ont pu pénétrer pendant plusieurs semaines au cœur de sites classés défense. Là où se joue bien plus qu’un décollage spectaculaire : l’avenir spatial de l’Europe, face à une nouvelle ère dominée par des géants du privé et une compétition mondiale sans précédent.

