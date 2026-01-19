recherche
Le document "Florent raconte Pagny" à revoir sur France 4 mercredi 21 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 19 janvier 2026 103
Mercredi 21 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Florent raconte Pagny", un document dans lequel Florent Pagny a accepté de se raconter comme jamais à son amie de trente ans, la romancière Emmanuelle Cosso.

D’une nature pudique, Florent Pagny avait toujours refusé de revenir sur son histoire. Cette fois, c’est lui qui a initié le projet. Il a accepté de se raconter comme jamais à son amie de trente ans, la romancière Emmanuelle Cosso, pour écrire son autobiographie.

Une centaine d’heures d’entretiens a été enregistrée de janvier 2021 à février 2023. Ces conversations, auxquelles le chanteur nous a donné accès, sont diffusées pour la première fois.

Porté par sa voix et des archives inédites, vous allez découvrir comment cet enfant de la classe populaire s’est inventé un destin hors norme grâce à sa puissance vocale.

"Florent raconte Pagny" : ce sont ses propres mots pour évoquer soixante ans d’une vie intense et un chapitre inattendu qui est venu tout bousculer, celui de la maladie.
Dernière modification le lundi, 19 janvier 2026 11:25
Publié dans Documentaires, Mercredi
Suivez nous...