"La vraie histoire de Madonna" à revoir sur France 4 lundi 2 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 162
"La vraie histoire de Madonna" à revoir sur France 4 lundi 2 février 2026

Lundi 2 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "La vraie histoire de Madonna", un documentaire de Jean-François Firey qui propose un portrait à double facette de la "Reine de la Pop".

Madonna a révolutionné l'industrie musicale avec son audace et sa créativité.

Ce film retrace l’incroyable carrière, les réinventions artistiques et les scandales médiatiques d’une des plus grandes artistes de tous les temps.

À travers des interviews de plusieurs de ses proches et grâce à des images d'archives, ce documentaire évoque le parcours hors du commun de Madonna, devenue une véritable icône pop aux quatre coins du monde.

Mais si l'on connaît bien la star, qui exhibe sa ligne parfaite sur les plus grandes scènes de la planète, on connaît moins la femme qui se cache derrière cet univers de glamour et de paillettes.

Retour sur sa vie, sur les grandes étapes de sa carrière, les drames qu'elle a surmontés, et sur ses ambitions

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 11:38
