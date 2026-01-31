"Paquebots : Les secrets de construction d'un géant des mers" sur RMC Découverte lundi 2 février 2026

Lundi 2 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Paquebots : Les secrets de construction d'un géant des mers" réalisé par Fernand Colin.

L’industrie des paquebots de croisière est une industrie de tous les superlatifs, ou tout est hors normes. Du début des années 2000 à aujourd’hui, le nombre de croisiéristes a explosé pour atteindre les 35 millions en 2024.

Depuis maintenant une vingtaine d’années, les armateurs, les sociétés qui commandent et exploitent ces navires, sont engagés dans une course à la démesure, ou chaque nouveau navire doit battre un record. Plus grand, plus technologiques, avec une capacité démultipliée et des attractions toujours plus époustouflantes… Les noms Utopia of the seas, Icon of the seas, ou encore World America résonnent comme les paquebots les plus grands et les plus attractifs du monde.

Les chantiers navals qui construisent ces navires doivent continuellement s’adapter, et repousser les limites de la construction. Il faut produire des navires toujours plus optimisés, dans des laps de temps très restreints, ou chaque retard implique des pénalités extrêmement élevées, atteignant plusieurs millions d’euros par semaine de retard.

Et la France est un exemple de ce savoir-faire, avec un site : les Chantiers de l’Atlantique, à Saint Nazaire ! L’un des plus grands chantiers navals d’Europe !

Cette entreprise fleuron compte à son pic d’activité 10.000 personnes sur le site qui travaillent en même temps pour produire 3 à 4 paquebots chaque année. Les engins de levage qui rythment la construction, comme le très grand portique et le très haut portique, atteignent des dimensions pharaoniques… L’activité au sein des ateliers ne s’arrêtent jamais, tout cela pour produire des navires exceptionnels, qui doivent être divertissants et amusants pour les croisiéristes… comme le Celebrity Xcel, sorti des Chantiers en octobre 2025…

Grâce à un accès inédit au plus grand chantier naval d’Europe, à des images époustouflantes, et à des animations 3D qui décryptent les systèmes cachés des paquebots, plongez dans les coulisses de l’incroyable construction des géants des mers !