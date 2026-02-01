"Vieillir et jouir sans entraves", un document sur la sexualité des seniors, mardi 3 février 2026 sur France 5

Mardi 3 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit "Vieillir et jouir sans entraves" de Dominique Thiéry qui s'attaque à un tabou social majeur : la vie sexuelle et le désir chez les personnes âgées.

C’est l’un des tabous les plus tenaces de notre société, alors que c’est une réalité qui nous concerne tous : le désir ne disparaît pas avec l’âge ! Une personne âgée sur deux continue même d’avoir une sexualité.

L’augmentation de l’espérance de vie, les progrès de la médecine, l’évolution de nos modes de vie permettent à des personnes de 70, 80, 90 ans d’être toujours à l’écoute de leurs envies, voire d’en découvrir de nouvelles… le poids des ans ne sonne plus forcément le glas d’un épanouissement sensuel.

Ce serait une bonne nouvelle, si la société ne refusait pas de le voir.

Seulement, la peau frippée n’est pas « vendeuse », la nudité des vieux est considérée comme repoussante, et l’expression sincère d’un désir autre que la tendresse est jugée déplacée, voire malsaine. Résultat : les vieux sont infantilisés, privés, contraints, dans un élan collectif souvent inconscient qui leur dénie un droit, pourtant légitime, à l’intime. Une tendance qui devient même de la maltraitance lorsque cela se passe en Ehpad et que les couples sont séparés au nom de la bienséance.

C’est à ce tabou que Marina Carrère d’Encausse s’attaque avec le documentaire Vieillir et jouir sans entraves, réalisé par Dominique Thiéry.

Avec la complicité de célébrités comme Pierre Arditi, Macha Méril, Antoine de Caunes, Laure Adler, Gérard Hernandez qui, certains pour la première fois, ont accepté de prendre la parole sur ce thème très intime, la journaliste et médecin lève le voile sur la question essentielle de la place que notre société réserve à ceux qui ont souvent vécu Mai 68 et qui sont désormais « les vieux ».

Grâce à la confiance de couples comme Francine et Marc (soixante ans de vie commune), Jacqueline et Patrick (un jeune couple d’octogénaires), Jean-Marc et Alain (en couple depuis trente-quatre ans), ou de célibataires comme Thierry, Madeleine ou Catherine, le documentaire libère des paroles sincères, rares et fortes, sur l’évolution du corps, de l’amour, de la curiosité, mais aussi sur les aléas de la libido et l’impact de la maladie.

Au fil des rencontres, le film dénonce les idées reçues et le jeunisme ambiant qui invisibilisent une population bien décidée à ne plus se laisser faire. Car d’autres modèles existent, que le film nous fait découvrir. Une maison de la diversité, unique en France, créée pour lutter contre l’isolement des personnes LGBT vieillissantes.

Certaines maisons de retraite ont créé des chambres communes pour les couples et commencent à former leur personnel à cette question de la sexualité. Le réalisateur se met dans les pas d’une sexologue qui en a fait son cheval de bataille et qui n’hésite pas, aussi, à organiser des ateliers « sextoys » adaptés aux problématiques du grand âge. Certains pays frontaliers, comme la Belgique, ont même instauré la possibilité d’un recours à des assistants sexuels pour permettre à certains résidents d’Ehpad très dépendants de continuer à avoir une vie intime s’ils le souhaitent.

Autant d’initiatives aux conséquences très positives pour les bénéficiaires qui renforcent l’idée qu’il est temps de changer de regard sur les vieux que nous serons tous demain.