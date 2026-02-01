"URSS : l'empire rouge" un document en 3 volets à revoir sur Arte mardi 3 février 2026 (vidéo)

Le récit des grandes étapes qui ont marqué l’histoire de l’URSS, de sa création à sa chute. En trois volets, une série documentaire éclairante, nourrie de riches archives à revoir sur Arte mardi 3 février 2026 à partir de 21:00.

Fins connaisseurs de la Russie, les documentaristes Jürgen Ast et Martin Hübner (L’effondrement du bloc de l’Est) partent sur les traces d’un empire disparu pour le raconter au travers de riches archives : les premiers chantiers du socialisme, la collectivisation, la naissance du Goulag, la Grande Guerre patriotique, l’accession au statut de superpuissance, la déstalinisation, la conquête spatiale, les luttes de pouvoir au Kremlin...

En trois épisodes, la synthèse d’une histoire qui continue à peser sur le destin du monde.

Épisode 1 • De "l’homme nouveau" à la Grande Terreur

Voilà tout juste un siècle, en 1922, l’Union soviétique était créée. La Russie, la Biélorussie, l’Ukraine et la Transcaucasie – région constituée de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan – se réunissaient pour former l’URSS, l’Union des républiques socialistes soviétiques.

Pour répondre aux besoins de cet immense territoire, Staline met en place un système de collectivisation des fermes et amorce une industrialisation accélérée. Il en résulte, entre autres, une famine qui fait des millions de morts en Ukraine et des camps du Goulag où s’échinent des milliers de travailleurs forcés.

Avec la période des grandes purges, l’URSS franchit un nouveau cap. Entre 1937 et 1938, quelque 600 000 personnes sont exécutées. Quant au pacte germano-soviétique de 1939, il marque le début d’une importante politique d’expansion, notamment en Pologne et dans les pays Baltes.

Épisode 2 • De la guerre patriotique aux nouveaux rêves

Rompant le pacte germano-soviétique conclu en 1939, le IIIe Reich envahit l’Union soviétique en juin 1941. L’offensive allemande se heurte à la farouche résistance des troupes soviétiques, même si les états-majors ont considérablement pâti des grandes purges staliniennes. Repoussant les envahisseurs, l’Armée rouge, qui s'avance jusqu’à Berlin, ressort victorieuse du conflit. Après-guerre, l’explosion de la première bombe atomique soviétique en 1949 renforce le pouvoir de Staline.

Après la mort du "petit père des peuples" en 1953, l’arrivée de Khrouchtchev au pouvoir marque le début d’une nouvelle ère. Lors du XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, en 1956, la lecture de son rapport secret, qui dénonce les crimes du stalinisme, ébranle les "partis frères" du bloc de l’Est. Mais l’incertitude plane quant à l’ampleur des changements à venir.

Lorsque Brejnev lui succède, la répression reprend son rythme infernal.

Épisode 3 • De la superpuissance à l’effondrement

Deux décennies avant la chute de l’URSS, tout ne semble pas encore perdu : une partie du feu révolutionnaire, qui avait permis la création du bloc de l’Est, couve toujours. Gorbatchev insuffle à l’empire rouge un nouvel élan, réformant le pays à coup de perestroïka (reconstruction) et de glasnost (transparence). Pourtant, malgré les efforts pour tenter de le sauver, le colosse entame une longue chute.

À l’été 1991, une tentative de putsch confirme le diagnostic : l’URSS est à l'agonie. La création de la Communauté des États indépendants (CEI) en décembre 1991 entérine sa disparition. Gorbatchev se retrouve sans pays ni pouvoir, et annonce sa démission le 25 décembre 1991. L’URSS n’est plus, mais l’esprit de l’homo sovieticus n’a pas fini de hanter l’histoire.