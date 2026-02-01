recherche
Documentaires

"La folle histoire de Nutella" à découvrir sur RMC Story mardi 3 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 145
"La folle histoire de Nutella" à découvrir sur RMC Story mardi 3 février 2026 (vidéo)

Mardi 3 février 2026 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire de Nutella", un document inédit qui retrace l'épopée de la marque Nutella, de son succès industriel phénoménal aux défis éthiques et sanitaires auxquels elle fait face aujourd'hui.

Tout le monde connaît Nutella. En France, la marque représente plus de la moitié du marché des pâtes à tartiner et figure parmi les produits alimentaires les plus vendus du pays. Pourtant, peu savent que cette réussite est née dans l'arrière-boutique d'une petite pâtisserie italienne.

Juste après la Seconde Guerre mondiale, dans le Piémont, Pietro Ferrero cherche à créer un produit gourmand et accessible. En 1949, son fils Michele Ferrero, alors âgé de 24 ans, transforme cette idée artisanale en une aventure industrielle. Son innovation est simple et révolutionnaire : une pâte à base de noisettes et de chocolat, facile à produire et à tartiner. C'est le début d'un succès mondial. Un produit reconnaissable entre tous, un pot iconique et des campagnes de publicité mémorables installent durablement la marque dans les foyers français.

Mais à partir des années 1990, le regard sur l’alimentation change. Les consommateurs deviennent plus attentifs à ce qu'il mange et à l’impact environnemental. Nutella est alors de plus en plus critiquée pour sa teneur en sucre, en matières grasses et pour l’utilisation de l’huile de palme.

Dans ce nouveau contexte, comment Nutella s’est-elle adaptée à ces attentes ? Quelles réponses a-t-elle apportées à ces critiques, notamment sur ses choix d’approvisionnement et ses engagements en matière de responsabilité ? Et comment parvient-elle à défendre sa place de leader face à une concurrence de plus en plus dynamique, de Nocciolata à Bonne Maman ?

Dernière modification le dimanche, 01 février 2026 13:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire de &quot;Ça se discute&quot; mardi 3 février 2026 sur RMC Life avec Estelle Denis

Sommaire de "Ça se discute" mardi 3 février 2026 sur RMC Life avec Estelle Denis

01 février 2026 - 14:00

Sur le même thème...

&quot;Incendie de Crans-Montana : enquête sur une tragédie&quot; mardi 3 février 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

"Incendie de Crans-Montana : enquête sur une tragédie" mardi 3 février 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

01 février 2026 - 13:49

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine …

31 janvier 2026 - 20:07 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...