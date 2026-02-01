"Incendie de Crans-Montana : enquête sur une tragédie" mardi 3 février 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

Mardi 3 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Incendie de Crans-Montana : enquête sur une tragédie" un document qui revient sur la tragédie de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana, une station de ski suisse, survenu lors du réveillon du Nouvel An.

Minuit. À Crans-Montana, une station alpine très prisée par des touristes français, la nouvelle année débute dans une atmosphère de fête. La ville est bondée, les bars pleins, les célébrations battent leur plein. Puis, en quelques minutes, la nuit tourne au cauchemar. À 1h30, le bar "Le Constellation" s’embrase. Quarante jeunes perdent la vie. Plus d’une centaine de personnes sont blessées.

Pour comprendre comment cette nuit de fête a basculé dans l'horreur, ce film propose de revenir sur le déroulé des événements, minute par minute. Tout se joue en quelques dizaines de secondes. Une bougie étincelle provoque l’incendie du plafond recouvert d'un revêtement acoustique. Très vite, un phénomène redoutable survient : le flashover. Un mécanisme fulgurant qui transforme l'incendie en piège mortel pour les clients du bar.

Sur place, les secouristes agissent dans l’urgence la plus totale. Blessés, proches des victimes, témoins directs et avocats racontent ces instants où chaque seconde compte et où les décisions se prennent sous une pression extrême. Ils racontent aussi les gestes de courage, les élans de solidarité et les choix décisifs qui, cette nuit-là, ont permis de sauver des vies.

Mais après le choc et l’émotion, les questions surgissent. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? Qu’est-ce qui a dysfonctionné ? Quelles décisions ont pesé lourd dans le déroulement des événements ?

Cette enquête diffusée sur RMC Découverte remonte la chaîne des responsabilités et s’intéresse notamment au rôle du couple de gérants, dont certaines décisions sont aujourd’hui au cœur des investigations.