"Les guerriers du Pacifique, nés pour le rugby" sur France 3 lundi 2 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 2 février 2026
Lundi 2 février 2026 à 23:45 dans "L'heure bleue", France 3 diffusera « Les guerriers du Pacifique, nés pour le rugby » un documentaire inédit réalisé par David Muntaner.

Ilestio et Maïwen, 16 ans, nourrissent des rêves de gloire. Licenciés au sein du club de rugby de Dumbéa, le plus important de Nouvelle-Calédonie, ces graines de champions ont attiré l'attention de Lucas Broto, directeur du centre de formation de la Section Paloise Béarn Pyrénées. Depuis janvier 2024, le club béarnais a d'ailleurs implanté une antenne sur l'archipel afin d'investir dans ce véritable vivier de talents français. D'ici à quelques semaines, les deux Calédoniens s'entraîneront sur les terrains pyrénéens. L'ambition est claire, atteindre le plus haut niveau du ballon ovale. Pour mener à bien leur projet, les adolescents quittent le Caillou et laissent derrière eux famille et amis. Portraits de jeunes espoirs.

100 mètres par 70… les dimensions de la pelouse du stade du Hameau, à Pau, où Ilestio et Maïwen fouleront peut-être, à terme, le gazon aux côtés des professionnels de l'une des meilleures équipes françaises. Pour ces jeunes, c'est un bouleversement total et un immense sacrifice. À 17 000 kilomètres de leur île, les Pyrénées ont remplacé l'océan Pacifique. Désormais, ils doivent s'adapter à un tout autre monde, poursuivre un entraînement intensif pour viser le niveau professionnel et assurer l'essentiel en classe.

C'est la première fois qu'une formation de rugby professionnelle de l'Hexagone investit dans la création d'un centre de préformation en Outre-mer. À travers ce projet, la Section Paloise entend détecter et recruter les meilleurs talents des îles françaises du Pacifique. Ilestio et Maïwen espèrent ainsi marcher dans les pas de talents originaires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, comme Peato Mauvaka, Yoram Moefana, Romain Taofifenua ou encore Sipili Falatea, stars du Top 14 et de l'équipe de France.

Des terrains de Nouméa jusqu'à la ville historique de Pau, malgré les doutes, les blessures, la tristesse ou le manque, les deux pensionnaires s'accrochent et restent plus que jamais déterminés à transformer leur ambition en réalité. Intégrer le Top 14 et rejoindre l'équipe de France afin d'incarner haut et fort les valeurs des « guerriers du Pacifique ».

Suivez nous...