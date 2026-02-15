"Les voyages de Julie" en Italie lundi 16 février 2026 sur T18 avec Julie Andrieu

Lundi 16 février 2026 à 20:55, T18 diffusera deux nouveaux numéros de sa toute nouvelle émission d'évasion portée par Julie Andrieu : "Les Voyages de Julie".

Dans chaque numéro, Julie Andrieu vous proposera un périple inédit à travers les plus belles villes d'Italie : entre adresses food confidentielles, rencontres atypiques et découvertes inédites, T18 signe un nouveau format aussi savoureux qu'inspirant.

Un nouveau regard sur l'Italie : véritable, sensoriel et résolument moderne

Dans cette toute première saison. Julie Andrieu arpente les rues de Rome, Naples. Venise, Milan et Palerme pour révéler les multiples visages de l'Italie. Loin des sentiers battus, elle dévoile des quartiers méconnus, des traditions vivantes et des atmosphères vibrantes qui dont le charme profond du pays.

Guidée par son insatiable curiosité et sa joie de vivre, Julie entraine le téléspectateur à travers les détails qui racontent une ville : l'art de vivre de ses habitants, des petits rituels quotidiens souvent invisibles pour le visiteur de passage, et une richesse culturelle qui fait la force de l'Italie.

Food, savoir-faire et rencontres authentiques : le goût de l'Italie autrement

Des petites trattorias familiales aux pâtisseries confidentielles, Les Voyages de Julie met en lumière les adresses culinaires les plus singulières du pays. Chaque ville devient un terrain de jeu gourmand où Julie explore l'âme d'une cuisine profondément locale. L'émission donne également la parole à des acteurs du patrimoine et de la culture, artisans, conservateurs, responsables culturels ou experts locaux... Ces rencontres rares dévoilent des gestes, des savoir-faire et des histoires uniques, où authenticité et passion se mêlent pour offrir une immersion unique au cœur du patrimoine italien.

Entre cuisine, savoir-faire et patrimoine, T18 propose une immersion unique dans l'Italie authentique, pour tous ceux qui aiment voyager, goûter et s'émerveiller.

Naples, passions et saveurs volcaniques

Intense, vibrante et profondément attachée à ses traditions, Naples se découvre aux côtés de Julie à travers une exploration aussi gourmande qu'insolite. De pâtisseries emblématiques comme le fiocco di neve et les sfogliatelle aux différentes expressions de la pizza napolitaine, elle multiplie les haltes savoureuses, sans oublier un caffè alla nocciola.

La visite se prolonge sous la ville, dans les souterrains napolitains, avant de retrouver l'air marin le long du lungomare, où une graffa dégustée face à la mer vient clore cette immersion pleine de caractère.

Rome, une table ouverte sur l'histoire

Julie vous emmène à Rome pour une immersion personnelle et gourmande au cœur de la Ville éternelle.

Dès l'aube, elle parcourt les allées du Pincio et de la villa Borghese, avant de découvrir la Villa Médicis et de se perdre dans le quartier du Ghetto aux côtés de son amie Luana. À chaque étape, la cuisine romaine s'invite : saltimbocca, trapizzino, pizzas croustillantes ou artichauts revisités.

À vélo le long du Tibre, puis dans des lieux emblématiques comme l'Ambassade de France ou la villa Farnesina, Julie alterne flânerie, rencontres et plaisirs des sens. Terrasses, toits de palais et vues imprenables viennent conclure cette escapade douce et lumineuse.