La 4ème saison de "Mécaniques agricoles" diffusée à partir du 16 février 2026 sur RMC Découverte

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026
Lundi 16 février 2026 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 4ème saison inédite de la série documentaire "Mécaniques agricoles".

La France est l’un des plus grands pays agricoles d’Europe, avec près de 28 millions d’hectares cultivés, soit la moitié du territoire. Pour nourrir le pays et tenir les cadences modernes, les agriculteurs s’appuient sur des machines toujours plus puissantes, plus complexes… et plus chères. "Mécaniques agricoles" nous plonge dans les coulisses de ce monde méconnu, au cœur du quotidien d’une entreprise familiale hors norme : le groupe Cloué.

Implanté dans l’Indre depuis plus d’un siècle, le groupe est devenu un acteur clé du machinisme agricole, avec 280 salariés et 26 concessions réparties sur 14 départements. Son métier : vendre, entretenir et réparer d’immenses machines capables de travailler des hectares en un temps record.

Épisode 4x01 • 11 tonnes d'acier à vif

Dans cet épisode, les techniciens affrontent un chantier délicat : remplacer un joint dissimulé au fond de l’axe de roue d’un tracteur de 11 tonnes. Pour y accéder, Tom et Mathieu doivent démonter une grande partie du véhicule, dont une pièce de plusieurs centaines de kilos. Chaque erreur peut coûter cher. Faute d’outils adaptés, ils improvisent avec ingéniosité et précision.

En parallèle, le groupe traverse une crise majeure après la perte d’un contrat historique. Son PDG, Vincent Cloué, se bat pour préserver l’activité et l’emploi.

Entre réparations extrêmes et tensions économiques, cet épisode raconte la résilience d’une entreprise au cœur de l’agriculture française.

