"La guerre de Poutine" à revoir sur Arte mardi 17 février 2026 dans Thema

Mardi 17 février 2026 à partir de 21:00, Arte rediffusera "La guerre de Poutine", un documentaire en deux parties réalisé par Tim Stirzaker et Lotte Murphy-Johnson.

Le 24 février 2022, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à son propos, la Russie envahit l'Ukraine.

Ce récit de l'année cruciale qui a suivi, du point de vue de la communauté internationale, sonde de nombreux acteurs de premier plan.

Déflagration mondiale

"Mes homologues occidentaux étaient inquiets d'une possible escalade. Cela m'a un peu surpris : je croyais que l'Otan avait l'obligation première de protéger ses États membres", ironise Zbigniew Rau, qui était alors ministre des Affaires étrangères polonais.

Synthétisant des points de vue souvent contradictoires, ce retour sur la déflagration mondiale causée par l'invasion de l'Ukraine durant la première année de la guerre dévoile les coulisses de grandes instances internationales (ONU, Otan, G20…), montrant à la fois leurs limites et leurs leviers d'action.

Fidèle à la méthode éprouvée de la maison de production britannique Brook Lapping, Norma Percy déroule la chronologie des hostilités grâce aux archives d'actualité et aux récits de témoins de premier plan : Volodymyr Zelensky, Boris Johnson, Rishi Sunak, António Guterres, Bill Burns et Jens Stoltenberg, patrons respectifs de la CIA et de l'Otan, du secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin, des représentants kenyan, russe et biélorusse auprès des Nations unies… Sous le feu croisé de leurs propos se dessine un monde multipolaire, éclaté entre un axe sino-russe, des pays du Sud non alignés et un bloc occidental fragilisé mais aussi plus soudé. Dans ce contexte incertain, la détermination ukrainienne force l'admiration.

"Nous devons être forts et réclamer. C'est notre seule chance de survivre, déclare dans ce film Volodymyr Zelensky. Au bout du compte, il n'y a que nous qui mourons. Alors que nous protégeons bien plus que notre pays."

20:55 Partie 1 L'invasion

Sans avertir son représentant auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia – dont l'embarras est palpable –, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et lui déclare la guerre le 24 février 2022, alors que le Conseil de sécurité s'est réuni sur le sujet de la tension croissante entre les deux pays.

Aussitôt, l'Otan, qui veut éviter que le conflit ne se propage en Europe, renforce sa présence aux frontières russes. Alors que les missiles pleuvent, le pays agressé s'efforce de tenir avec les moyens du bord, afin de rassurer ses alliés occidentaux sur ses capacités de résistance. "Notre objectif était de survivre. Si on survivait un certain temps, l'aide arriverait", raconte Oleksiy Danilov, chef du Conseil national de sécurité de l'Ukraine.

Alors que sont décrétées les premières sanctions contre la Russie, dont les blindés approchent de Kiev, des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays. Mais leur armée résiste. Cette ténacité convainc le Congrès américain. Suivi par plusieurs pays européens, celui-ci décide, fin février, d'envoyer des armes à l'Ukraine pour un montant de 350 millions de dollars. Alors que cette dernière regagne du terrain, ses soldats découvrent les atrocités russes commises à Boutcha…

21:50 Partie 2 L'enlisement

La marine russe bloque l'exportation du blé ukrainien, menaçant de famine les pays du Sud. Le secrétaire général des Nations unies António Guterres se rend en vain au Kremlin pour débloquer la situation. Seule la Chine, qui veut protéger ses intérêts en Afrique, parviendra à fléchir son allié russe. Un accord céréalier est signé le 22 juillet à Istanbul.

Forte d'un armement renforcé par l'aide occidentale, l'Ukraine lance en septembre une vaste contre-offensive. Poutine, lui, organise de pseudo-référendums pour prouver que les populations du Donbass veulent être rattachées à Moscou. Le 8 octobre, l'armée adverse fait exploser le pont reliant la Russie à la Crimée. La riposte ne se fait pas attendre, et des centaines de milliers d'Ukrainiens sont privés d'eau et d'électricité.

Plus le conflit s'enlise, plus une partie de la communauté internationale fait pressions sur Volodymyr Zelensky pour qu'il négocie un cessez-le-feu. En novembre, le sommet du G20 s'ouvre à Bali dans un climat tendu. Un missile égaré tombé en Pologne, pays membre de l'Otan, crée un vent de panique. Se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale ? Le soulagement domine en Europe, quand on apprend qu'il serait dû à une erreur de la défense ukrainienne...