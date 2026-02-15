recherche
"Dans les secrets des francs-maçons" à revoir sur RMC Story mardi 17 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026 204
"Dans les secrets des francs-maçons" à revoir sur RMC Story mardi 17 février 2026 (vidéo)

Mardi 17 février 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Dans les secrets des francs-maçons" » réalisé par Léa Schlesinger.

On les reconnait grâce à l’équerre et au compas. Un symbole qui identifie l’une des confréries les plus anciennes et mystérieuses de l’Histoire : les Francs-maçons. Deux millions de membres sur la planète, 175.000 en France, les Francs-maçons ont érigé le secret au rang de dogme. Adeptes de légendes bibliques, ils pratiquent des rituels qui intriguent.

Depuis leur apparition au 18ème siècle, les Francs-maçons et les règles qu’ils s’imposent dérangent. Encore aujourd’hui, ils sont soupçonnés par leurs détracteurs les plus farouches d’être une secte au service de forces qui nous dépassent, à la tête d’un complot cherchant à dominer le monde.

Pour démêler le vrai du faux, des Francs-maçons Français et Britanniques ont accepté de témoigner et de nous ouvrir les portes de leurs temples les plus prestigieux à Paris et à Londres, pour prouver que la Franc-maçonnerie accepte aujourd’hui de s’ouvrir au grand public. Ils ont accepté de nous de raconter le fonctionnement de leurs loges de l’intérieur, de nous faire découvrir la signification de leurs étranges tenues ou de leurs symboles et de nous raconter l’incroyable histoire de cette société secrète vieille de plusieurs siècles.

