"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 17 février 2026 sur RMC Découverte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026 229
"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 17 février 2026 sur RMC Découverte

Mardi 17 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x02  Colosses en détresse

Dans cet épisode, un poids lourd percute une camionnette orange des patrouilleurs de l’autoroute. Un accident qui arrive trop souvent : 30 employés de nos autoroutes ont été tués ces 20 dernières années. Le camion, endommagé, bloque la circulation et un embouteillage monstre se forme sur les deux voies.

Inédit : un autre poids lourd perd un frein à pleine vitesse et garde le contrôle in extremis avant de se ranger sur la bande d’arrêt d’urgence, tandis qu’une collision entre automobilistes provoque de gros dégâts.

De jour comme de nuit et par tous les temps, les dépanneurs de l’autoroute de Normandie, qui répondent toujours présent, peuvent effectuer plus de dix interventions par jour.

dimanche, 15 février 2026
