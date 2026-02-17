recherche
Documentaires

"Dans la peau des premiers paysans français" sur France 5 jeudi 19 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 février 2026 180
Jeudi 19 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Dans la peau des premiers paysans français", un documentaire qui nous entraîne dans une aventure archéologique sur les traces de nos tout premiers ancêtres agriculteurs.

Il y a 7 500 ans, venus du Proche-Orient, ils ont franchi mers et montagnes et initié une révolution sur le territoire français : celle de l’élevage et de la culture des plantes. À la fois aventuriers et bâtisseurs, ils ont posé les premières pierres des villages. Sur notre sol, ils ont mis fin à la préhistoire.

Amenant avec eux leurs propres animaux, leurs propres semences et des savoirs inédits, les premiers paysans ont cherché à apprivoiser la nature, et transmis bien plus que des techniques : un mode de vie qui est encore le nôtre.

Le film retrace cette épopée fondatrice. Grâce aux avancées spectaculaires de la paléogénétique, de l’archéologie et de reconstitutions visuelles innovantes, le film redonne vie à ces pionniers. Qui étaient-ils ? À quoi ressemblaient-ils ? Comment s’est passée leur rencontre avec les habitants du territoire, des chasseurs-cueilleurs présents depuis des millénaires ?

Entre enquête scientifique, récit incarné et révélations captivantes, ce documentaire raconte le préquel de notre monde d’aujourd’hui. Une épopée aussi méconnue que passionnante, qui change notre regard sur les origines de notre société.

Un documentaire inédit réalisé par Stéphane Jacques sur une idée originale de Maurice Ribière.

Publié dans Documentaires
Suivez nous...