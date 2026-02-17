"La magie de Disney, tous les secrets enfin révélés !" sur RMC Life jeudi 19 février 2026

Jeudi 19 février 2026 à 21:10, RMC Life rediffusera le 2ème volume du documentaire "La magie de Disney, tous les secrets enfin révélés !" réalisé par Julien Faustino.

Découvrez les secrets enchanteurs de Noël à Disneyland avec Lorie Pester, la voix française emblématique de la Fée Clochette.

Plongez au cœur de l'univers magique du parc, où une nouvelle parade et un château rénové vous attendent.

Explorez les coulisses de cette immense machine à rêves et déchiffrez les mystères des films d'animation.

Saviez-vous quelles princesses ont réellement existé ? Avez-vous entendu parler des raisons pour lesquelles "La Reine des Neiges" a failli ne jamais être produite ? Ou pourquoi Winnie l'Ourson est interdit en Chine ?

Découvrez également le chanteur dont la carrière a décollé grâce à un dessin animé célèbre.

Ne manquez pas cette immersion dans la magie de Disneyland !