"Seuls face à l'Alaska" saison 14, le 11ème épisode diffusé samedi 21 février 2026 sur RMC Découverte

"Seuls face à l'Alaska" saison 14, le 11ème épisode diffusé samedi 21 février 2026 sur RMC Découverte

Samedi 21 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 11ème épisode de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

Épisode 14x11 L'appel de la forêt

Lauro se lance dans une nouvelle aventure en solitaire avec son attelage de chiens à travers les étendues sauvages et impitoyables de l'Arctique.

Bret et Ivy rencontrent de sérieuses difficultés lorsque leurs pièges disparaissent sous plusieurs mètres de glace.

De son côté, l'audacieuse incursion de Chance sur un nouveau territoire de piégeage s'avère particulièrement fructueuse.

Publié dans Documentaires, Samedi
