"Alsace, dans la tourmente de l'Histoire" à revoir sur France 5 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:05, France 5 rediffusera le documentaire "Alsace, dans la tourmente de l'Histoire" réalisé par Richard Puech qui propose une exploration profonde de l'identité alsacienne, bien au-delà des cartes postales habituelles.

L’Alsace fabrique du pittoresque comme à la chaîne : les maisons à colombage, les cigognes, le vin, la choucroute, les coiffes, l’accent. Des clichés qui occupent l’imaginaire de tous les Français ou presque. Peu d’autres régions peuvent se prévaloir d’un patrimoine aussi sympathique et populaire.

Mais derrière cette prospérité apparente et l’amour du travail bien fait, se révèle une histoire plus douloureuse. Ravagée par trois guerres en moins d’un siècle, l’Alsace a vu ses habitants contraints de changer quatre fois de nationalité le temps d’une vie humaine. Un destin tourmenté, hors du commun, et méconnu du reste du pays.

Ce sont les Alsaciens qui en parlent le mieux : le récit s’appuie sur une vingtaine de témoins, des Alsaciennes et des Alsaciens d’aujourd’hui, de toutes générations et de tous horizons, qui portent la mémoire de leur histoire familiale : Arsène Wenger, le célèbre entraîneur de football, Céline Mellon, 11e génération de la dynastie De Dietrich, un viticulteur, le président de l’université de Strasbourg, une bouchère-charcutière, un pasteur luthérien, une étudiant en biologie, un représentant des Juifs d’Alsace, un ancien mineur, un jeune Alsacien issu de l’immigration, un prix Nobel de chimie, un directeur de théâtre... Ils nous font vivre les décennies tourmentées qui ont fait l’Alsace, pour le pire et le meilleur.

Note d'intention du réalisateur Richard Puech.

Pour raconter l’histoire de l’Alsace, pareille à nulle autre province française par son alternance de tragédies et de renaissances, nous la présentons sous ses deux visages, étroitement mêlés, l’un souriant, l’autre plus sombre. Vue d’aujourd’hui, l’Alsace est une terre prospère, industrieuse, où il fait bon vivre et bien manger. Elle est aussi une pierre angulaire de l’Union européenne, dont elle abrite fièrement le Parlement. Mais longtemps écartelée entre France et Allemagne, l’Alsace a été fracassée par l’Histoire, et en porte les stigmates aujourd’hui encore.

De 1870 à 1945, sa population change quatre fois d’appartenance, sans jamais avoir été consultée. Son sol est ravagé par trois guerres dont deux mondiales. Elle subit trois vagues d’épuration ethnique, et un traumatisme majeur : l’incorporation de force de 100 000 jeunes sous l’uniforme allemand, les Malgré-nous, dont 30 000 ne reviendront pas. Mais l’Alsace, forte de son identité singulière, a réussi à surmonter un siècle de tragédies pour devenir une terre de résilience et de paix. Nous racontons cette destinée tourmentée, méconnue des Français. L’Alsace, grande blessée de l’Histoire, mérite cette reconnaissance.