"Les années collège", un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:10, M6 diffusera "“Les années collège", un documentaire exceptionnel dans lequel vous allez découvrir la vie de sept adolescents de leur entrée en 6ème et jusqu'à la fin de la 3ème dans un collège de l'Oise.

En classe, chez eux, avec leurs amis, ils ont tout partagé : les rires, les larmes, les premières histoires d’amour, les ruptures, les disputes, les fêtes, les doutes, les échecs et les victoires… ce sont "Les années collège", un documentaire exceptionnel raconté par Ophélie Meunier.

Le collège est une période charnière, celle où l’enfance bascule vers l’adolescence. À cet âge, les jeunes doivent tout gérer en même temps : leur corps qui change, la pression scolaire, les relations amicales, familiales, la fin de l’insouciance.

Ce documentaire exceptionnel, tourné de septembre 2020 à juin 2024, donne la parole à sept jeunes collégiens. C’est la première fois qu’une caméra suit pendant aussi longtemps le quotidien d’adolescents, et celui de leurs enseignants et leurs parents, qui occupent une place centrale, omniprésents dans le développement des enfants au collège. Parfois, c’est leur absence qui pèse, parfois leur fragilité. Souvent, c'est le socle sur lesquels ces jeunes se reposent.

Mais au fil des années, les enjeux peuvent se durcir : séparation, déménagement, harcèlement, précarité. En parallèle, l’histoire du pays traverse leurs vies, attentats, élections, Coupe du monde, guerre en Ukraine…

En ce sens, "Les années collège" est une photographie intime et collective de la France, vue à hauteur d’adolescents, et à cet âge-là, quatre ans, c’est déjà toute une vie.

7 collégiens, 7 personnalités. Qui sont-ils ?

Chahine

Élève brillant et ambitieux, Chahine rêve d’intégrer les grandes écoles. Passionné de jeux vidéo, il lance sa propre chaîne YouTube. Sa maturité marque, notamment après l’assassinat de Samuel Paty, lorsqu’il exprime sa crainte d’une stigmatisation des musulmans. Expatrié avec ses parents mutés à Abu Dhabi, où il a été suivi dans ce documentaire, il poursuit sa réussite au lycée français international, sans renoncer à son désir de revenir en France.

Enora

Dynamique et très investie, Enora partage son temps entre l’équitation et sa formation de pompier volontaire. En fin de 4e, le climat change et Enora se retrouve progressivement mise à l’écart, confrontée à des situations de harcèlement. Son parcours met en lumière la fragilité des relations sociales à l’adolescence.

Diego

Très populaire au collège, toujours entouré, il se distingue par sa sociabilité et sa facilité à créer des liens. Issu d’un mariage mixte, d’un père dominicain et d’une mère française, il évolue naturellement entre deux cultures. Scolarisé en France, il retrouve chaque été sa famille en République dominicaine, construisant son identité entre ces deux pays. Mais un événement dans sa vie pourrait briser cette belle harmonie. Réussira-t-il à le surmonter ?

Adé

Arrivée en France quelques mois avant son entrée en 6e, Adé ne parle alors que quelques mots de français. Avec sa mère, qui a quitté le Nigéria, elle est hébergée dans un foyer d’accueil. Tout au long du collège, elle vit avec l’incertitude d’une possible expulsion, le temps que sa demande d’asile soit examinée. Malgré cette instabilité, Adé s’adapte, poursuit sa scolarité et s’impose par son énergie, son humour et sa présence sur les réseaux sociaux.

Arthur

Arthur ne jure que par le rugby. Il tient par-dessus tout à devenir professionnel et ambitionne pendant tout son collège d’intégrer un sport études au lycée. Sa mère fait tout pour que la vie de ses garçons soit douce. Elle organise des soirées, invite les copains et décide même d’accueillir des réfugiés ukrainiens lorsque la guerre éclate. Arthur est doué dans son sport, mais pourra-t-il poursuivre son rêve de rugby ?

Éloïse

À 10 ans, Éloïse n’a pas vu son père depuis plusieurs années. Leur relation, maintenue à distance, reste fragile et pèse sur la jeune fille. Très proche de sa mère, elle trouve refuge auprès de ses amies et dans ses premières histoires d’amour. Inquiète pour son équilibre, sa mère fait le choix de l’inscrire dans un établissement privé catholique où les équipes de ce documentaire l'ont suivie, marquant un changement que d’environnement déterminant.

Malone

À chaque bulletin scolaire, la scène se répète : sa mère, désespérée, lit les mauvaises appréciations qui s’enchaînent. Mais elle ne le lâche jamais et soutient son fils atteint de trouble de l’attention, l’encourage à s’intéresser à d’autres activités, le sport et la musique. Malone parviendra-t-il à trouver sa voie ?

Que sont-ils devenus ?

Pour clore cette aventure hors du commun, Ophélie Meunier s’est rendue sur place à Senlis, dans l’Oise, pour retrouver Diego, Arthur et Magali Nguyen-The, professeure d’anglais du collège Alberic Magnard.

Quatre ans après le début de l’aventure, le temps est venu de regarder en arrière. Ensemble, ils racontent ce que ces années de collège ont changé pour eux, ce que le tournage leur a laissé, et comment ils ont vécu le fait de grandir sous l’œil des caméras.

Ils évoquent aussi l’après : leurs études aujourd’hui, leurs envies, leurs doutes et les projets qu’ils commencent à dessiner. Un moment de parole rare, sincère, qui referme le récit en donnant à voir ce que deviennent ces adolescents, une fois les portes du collège refermées.

