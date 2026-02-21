"K-Pop, la déferlante coréenne" une immersion inédite diffusée sur France 4 lundi 23 février 2026

Lundi 23 février 2026 à partir de 21:00, France 4 consacrera une soirée spéciale à la K-Pop avec la diffusion du documentaire « K-Pop, la déferlante coréenne », suivi du concert Music Bank à Paris.

K-pop, K-drama, K-beauty… Impossible d’y échapper : le K est partout !

Ces dix dernières années, la Hallyu, la déferlante culturelle coréenne, a conquis le monde. Le succès insolent de toutes les productions made in Korea est l'un des phénomènes culturels majeurs du début du XXIe siècle. Il rassemble des millions de fans aux quatre coins du globe qui se reconnaissent dans cette pop acidulée qui fait danser tout en véhiculant des messages positifs. Les artistes coréens comme BTS, Blackpink ou P1Harmony imposent partout leurs rythmes effrénés, leurs chorégraphies réglées au millimètre, leur univers pétillant et leurs looks hyper soignés, se faisant même appeler Idols, des idoles des temps modernes.

Dès 2012, personne n’a échappé au raz-de-marée Psy avec son « Gangnam Style ». Sa « horse dance », la danse du cheval, est devenue une chorégraphie culte. C’était la première fois que la pop coréenne faisait souffler son vent de fraîcheur dans les charts mondiaux. Mais ce n’est que quelques années plus tard, avec des groupes comme Blackpink et BTS, que la K-pop allait se propager et s’installer durablement dans les playlists du monde entier. Côté fiction, les trois saisons de Squid Game ont battu tous les records d’audience, et en 2019 Parasite de Bong Joon Ho est le premier long-métrage sud-coréen à recevoir la Palme d’or à Cannes, suivi de l’Oscar du meilleur film. Autant de signes qui font aujourd’hui de la Corée du Sud un acteur majeur du monde culturel.

Conquérir la planète par sa musique, ses fictions et même ses canons de beauté… Quels sont les secrets de vague coréenne ?

C’est en partant à la rencontre des principaux acteurs de cette industrie culturelle surpuissante que ce film va tenter de décrypter le phénomène, d’en dévoiler les coulisses, poussant en exclusivité les portes des fabriques à Idols : écoles de danse, ateliers d’écriture de paroles et de scénarios, labels de K-pop. Entre rencontre de groupes à succès comme les P1Harmony ou de formations en devenir comme les Say My Name, et confidences des acteurs majeurs de cette industrie culturelle (le producteur et ancien Idol Kim Jae Joong, le faiseur de tube Ryan Jhun et le célèbre parolier JQ), le film va également tenter de percer les secrets du succès des K-drama, ces séries romantiques qui participent aussi à la vague culturelle coréenne, et entrer dans le saint des saints : les studios Dragon, qui produisent chaque année des dizaines de séries.

Pourquoi et comment la Corée du Sud a-t-elle choisi de faire de la culture un pilier de son influence ? Quelles sont les raisons de cet engouement mondial ?

Une immersion au cœur de la déferlante coréenne, ses codes et ses multiples facettes !

En seconde partie de soirée, le concert « Music Bank in Paris »

En avril 2023, Music Bank a fait vibrer la Paris La Défense Arena lors d’un concert événement célébrant le meilleur de la K-pop. Sur scène, Stray Kids, Enhypen, Mamamoo, Ive, The Boyz, Cravity, NMixx et P1Harmony entre autres enchaînent performances spectaculaires et titres phares. Chorégraphies millimétrées, énergie collective et mise en scène grandiose rythment ce show d’envergure internationale. Devant des dizaines de milliers de fans, les artistes livrent un spectacle intense et fédérateur.

Un rendez-vous incontournable qui témoigne du rayonnement mondial de la K-pop et de son ancrage en France.