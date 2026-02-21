"Sur le front" : Hugo Clément enquête sur les métaux rares lundi 23 février 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 23 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Sur le front" dans lequel Hugo Clément vous proposera de découvrir une enquête sur nos métaux rares, ressources cachées de la France.

On a commencé à creuser dans plusieurs régions de France à la recherche de minerais stratégiques. Notre pays regorge de lithium et d’autres métaux rares.

Hugo Clément part découvrir nos ressources cachées et fait d’incroyables découvertes à la fois dans les entrailles de la terre et dans nos vieux ordinateurs.

Édito de Hugo Clément, journaliste

J’ai été marqué de voir des entreprises européennes suspendre leur production quelque temps en novembre 2025, parce que la Chine a cessé de fournir des terres rares. J’ai découvert que l’UE avait aussi lancé une cinquantaine de projets miniers à la recherche de minerais stratégiques. J’ai voulu comprendre ce qu’il se passait : qu’est-ce qui se trouve dans notre sous-sol ? Sur quels métaux allons-nous pouvoir compter pour retrouver notre souveraineté, pour être compétitifs ?

J’ai découvert que la France avait commencé un grand inventaire de notre sous-sol, pour comprendre quels matériaux se trouvent sous nos pieds. Le dernier avait été réalisé il y a 50 ans ! Et on ne cherchait pas du tout les mêmes métaux. Les géologues espèrent découvrir des gisements incroyables de minerais stratégiques. Et il y a déjà de bonnes nouvelles ! L'un des cinq plus grands gisements de lithium du monde se trouve en France, dans l’Allier. La France pourrait donc rouvrir une mine pour la première fois depuis 50 ans.

Il y a des trésors dans notre sous-sol, mais aussi dans nos vieux placards. Nous nous sommes aperçus que nous sommes très mauvais sur le recyclage des métaux rares qui se trouvent dans nos vieux ordinateurs, nos vieux téléphones… Ces appareils cassés continuent même d’être exportés en Afrique, alors que c’est interdit. De même, le lithium de nos vieilles batteries qui ne fonctionnent plus partent à l’étranger. C’est aussi le cas de plein d’autres métaux qui coûtent une fortune, comme le cobalt et le manganèse par exemple.

Dans ce numéro, on retrouve à nouveau Andréa Orvain, la reporter de Sur le front, qui remonte une filière incroyable : celle de nos vieux ordinateurs portables jusqu’en Afrique.

Des séquences exceptionnelles

On a pu suivre dans les montagnes les géologues qui ont commencé l’inventaire officiel du sous-sol de la France

Aussi surprenant que cela puisse paraître, on ne sait toujours pas quels métaux se trouvent dans nos sous-sols de métropole. A pied dans les ruisseaux ou dans les airs en hélicoptère, les chercheurs du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) sont à la recherche de gisements de métaux rares.

Des foreuses commencent discrètement à explorer le sous-sol français

On en a découvert dans le Limousin et en Alsace. En Alsace, ils multiplient les sondages à différents endroits pour connaître précisément la teneur en métaux et envisager une exploitation. Les habitants s’inquiètent de voir ces machines creuser un peu partout.

Un des cinq plus gros gisements de lithium au monde se trouve dans l’Allier !

On l’a découvert parce qu’il y a déjà à cet endroit une carrière de kaolin. On envisage déjà son exploitation, et nous avons pu suivre les forages exploratoires. C’est un des 5 plus gros gisements de roche dure de lithium dans le monde entier : de quoi alimenter toute la France en lithium pendant ces 50 prochaines années.

L’incroyable fin de vie des ordinateurs des collégiens des Bouches-du-Rhône

Les ordinateurs qui ne fonctionnent plus doivent être recyclés, en particulier pour qu’on puisse récupérer dans de bonnes conditions les matériaux précieux qu'ils contiennent. C’est totalement illégal de les exporter hors d'Europe et, pourtant, on a retrouvé au Ghana des vieux ordinateurs portables des collégiens des Bouches-du-Rhône. Ils ont été envoyés ces derniers mois. Comment est-ce possible ?

L’incroyable demande des vieux plats en étain

Le prix de l'étain a été multiplié par 3 depuis fin 2022. Des collectionneurs d’objets du XIXe siècle se mettent même à revendre leurs antiquités à des ferrailleurs ! Elles seront refondues et serviront à souder des microprocesseurs pour alimenter la nouvelle économie.

Saisie exceptionnelle avec les douanes françaises au port du Havre

En Europe, il est interdit depuis des années d’envoyer du matériel électronique qui ne fonctionne plus. Et pourtant, cela continue : les douanes françaises ont accepté qu’on les suive exceptionnellement dans le port du Havre. Ils nous montrent une saisie de 12 tonnes de vieux téléphones, écrans et ordinateurs qui devaient partir au Mali.

On a des terres rares dans nos vieilles ampoules basse consommation

… et on pourrait les récupérer ! Une chercheuse a découvert un procédé pour le faire. Il faut maintenant le généraliser pour réutiliser les terres rares au lieu de les jeter dans les décharges. Cela nous permettra aussi de moins dépendre de la Chine.

Des combattants

Charlotte Nithart

A la tête de l’association Robin des Bois, Charlotte Nithart dénonce que des équipements électroniques cassés continuent de partir illégalement en Afrique alors qu’ils devraient être recyclés chez nous. Elle milite pour plus de contrôles douaniers pour faire respecter la loi.

Laurent Castaignède

Diplômé de Centrale Paris, Laurent Castaignède a travaillé 10 ans chez Renault au développement automobile. Cet ingénieur dénonce l’extraction des métaux à l’autre bout du monde sans faire attention aux conséquences environnementales. Il plaide pour le recyclage des métaux de batteries de voiture.