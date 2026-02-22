"Adolescents et criminels" : l'affaire de Faouzi, 16 ans, tueur de personnes âgées, lundi 23 février 2026 sur NOVO19

Marseille, le 20 décembre 2013. Jean, un retraité de 69 ans, est retrouvé violemment poignardé à son domicile. Comble de l’horreur il a été violé.
Cinq jours plus tard, une autre affaire sordide va mobiliser les policiers marseillais. Viviane, 88 ans est retrouvée sauvagement massacrée à son domicile. La vieille dame a également été violée. Une scène de crime insoutenable.
Pour les policiers, il y a forcément un déséquilibré qui rôde dans les rues de Marseille.
Et contre toute attente, l’enquête va s’orienter vers un certain Medhi Faouzi, âgé de 16 ans…