"Mécaniques agricoles - 20 ans d'usure, récolte en danger" sur RMC Découverte lundi 23 février 2026

Lundi 16 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffuser un nouvel épisode inédit de la 4ème saison inédite de la série documentaire "Mécaniques agricoles".

La France est l’un des plus grands pays agricoles d’Europe, avec près de 28 millions d’hectares cultivés, soit la moitié du territoire. Pour nourrir le pays et tenir les cadences modernes, les agriculteurs s’appuient sur des machines toujours plus puissantes, plus complexes… et plus chères. "Mécaniques agricoles" nous plonge dans les coulisses de ce monde méconnu, au cœur du quotidien d’une entreprise familiale hors norme : le groupe Cloué.

Implanté dans l’Indre depuis plus d’un siècle, le groupe est devenu un acteur clé du machinisme agricole, avec 280 salariés et 26 concessions réparties sur 14 départements. Son métier : vendre, entretenir et réparer d’immenses machines capables de travailler des hectares en un temps record.

Épisode 4x02 • 20 ans d'usure, récolte en danger

Une ensileuse d’occasion récemment vendue doit être entièrement révisée et reconfigurée pour la récolte du maïs. Cette machine marque un tournant pour Cloué, qui change de fournisseur après la perte d’un partenariat historique.

Deux spécialistes de la nouvelle marque viennent former les techniciens à ce nouveau modèle. Pendant deux jours, chaque organe de la machine est inspecté : chambre d’alimentation, rotor à 28 lames, contre-couteau, éclateur à rouleaux. Chaque réglage est millimétré, chaque serrage vérifié au couple. L’enjeu est crucial : une mauvaise coupe peut compromettre la digestion du bétail et la production laitière.

Grâce à cette transmission de savoir, l’entreprise monte en compétences sur une machine encore inconnue. Au terme de l’épisode, l’ensileuse est livrée et fonctionne parfaitement. Cette opération symbolise à la fois la capacité d’adaptation et la force collective d’une équipe soudée.