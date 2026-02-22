"Giorgia Meloni et le clan des Goélands", l'histoire d'une étonnante ascension sur Arte mardi 24 février 2026

Mardi 24 février 2026 à 21:00, Arte diffusera "Giorgia Meloni et le clan des Goélands" un documentaire inédit qui retrace l’étonnante ascension d’une outsider devenue le modèle des extrêmes droites européennes.

Ce film en deux parties raconte l’histoire d’un héritage, celui d’épigones du fascisme qui l’ont adapté à notre époque pour exercer le pouvoir.

À partir des passions avouées d’une Giorgia Meloni encore adolescente et en blouson de cuir ("Mussolini était un bon politicien parce que tout ce qu'il a fait, il l’a fait pour l'Italie"), il détaille le plan de route, qui, depuis les années 1990, l’ont conduite, par métamorphoses et ravalements successifs, à apparaître comme une femme politique conservatrice acceptable dans l’Union européenne. Aujourd'hui, la première leader d'extrême droite au pouvoir en Italie depuis le Duce est perçue comme un modèle de stabilité dont beaucoup souhaitent s'inspirer.

Entre récits des Goélands, qui retracent de l’intérieur leur conquête du pouvoir, et critiques de leurs opposants (historiens inquiets, journalistes visés, ancien miltante du MSI), ce documentaire pose une question essentielle pour l’avenir de l’Europe : celle qui se présente comme une outsider procède-t-elle à une banalisation de l'extrême droite ou fait-elle glisser l'Italie vers un régime illibéral sur le modèle hongrois de Viktor Orban ?

Partie 1 • Les origines

Au début des années 1990, le Mouvement social italien (MSI), parti héritier de Mussolini, met à la disposition d’une de ses sections jeunesse une cave dans les vieux murs du Colle Oppio, l'une des sept collines de Rome.

Dans ce lieu presque clandestin, Giorgia Meloni, alors mineure, et ses camarades, refont le monde à l’abri des regards et, inspirés par Le seigneur des anneaux de Tolkien, leur livre culte, vivent en communauté. S'ils se revendiquent de la tradition et du sens de l'honneur des Hobbits, ils baptisent leur groupe le "clan des Goélands" (Gabbiani) – référence à Jonathan Livingston, l’oiseau solitaire briseur de règles du best-seller de Richard Bach. Ces influences leur permettent de lisser leur néofascisme, dont l’imaginaire est associé à d'encombrantes figures. Convaincus du déclin de l'Occident, ces militants peaufinent peu à peu leur idéologie, qu'ils nourrissent d’une victimisation des activistes d’extrême droite, assassinés par l’extrême gauche ou par la police au cours des années de plomb.

En 1998, remarquée par les caciques de l’Alliance nationale (ex-MSI), Giorgia est élue, à 21 ans, conseillère de la province de Rome.

En 2008, Berlusconi la nomme députée ministre de la Jeunesse, le début d’une ascension irrésistible.

Partie 2 • L’exercice du pouvoir

En septembre 2022, Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni, arrive en tête des élections législatives avec 26 % des suffrages. Investie présidente du Conseil en octobre, elle met en œuvre un programme conservateur promis aux Italiens pendant sa campagne et très imprégné par un projet identitaire. Elle multiplie les mesures punitives contre les ONG humanitaires, les migrants, les couples LGBTQIA+, les ravers ou les manifestants. Refusant obstinément de se déclarer "antifasciste", cette stratège s’emploie dans le même temps à rassurer ses partenaires européens.

Forte de sa longue amitié avec Donald Trump, la première femme présidente du Conseil de l’histoire de l’Italie bénéficie d’un nouvel élan lors de la réélection du magnat américain en 2024, qui la désigne ouvertement comme son interlocutrice privilégiée en Europe.

Si elle contrôle déjà l’audiovisuel public et une grande partie du privé, cette dame de fer entend désormais réformer en profondeur les institutions. Justice ou système électoral, Giorgia Meloni est bien décidée à favoriser sa coalition de droite et à renforcer les pouvoirs de l’exécutif, et notamment de son ou de sa chef(fe)... "Si elle réussit, elle est encore là pour au moins dix ans ", redoutent ses opposants.