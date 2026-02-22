recherche
Documentaires

"Lego : les 30 constructions les plus incroyables" sur RMC Story mardi 24 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 février 2026 140
Mardi 24 février 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le troisième volet inédit de la série documentaire "Lego : les 30 constructions les plus incroyables".

Depuis leur création, les jeux de construction LEGO connaissent un succès fulgurant, ininterrompu !

Un jouet dont la force a été d’investir tous les univers… de la ville à l’espace, des dinosaures en passant par Disney, Stars Wars ou Harry Potter.

Au-delà de ces incroyables créations, des constructeurs de génies ont décidé de tenter l’impossible et de dépasser les limites pour inventer des maquettes inédites. Simple inconnus ou célèbres constructeurs, ils ont créé de véritables prouesses techniques repoussant les limites de ces briques en plastique.

Quelles sont les constructions les plus grandes du monde ? Comment ont-elles été construites ? 

Grâce à des images exceptionnelles et l'intervention d’experts, découvrez le classement des 30 constructions en Lego les plus incroyables de la planète. Et vous allez voir, il y a de tout !

Publié dans Documentaires, Mardi
Suivez nous...