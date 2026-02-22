recherche
Documentaires

"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 24 février 2026 sur RMC Découverte

Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 22 février 2026
"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 24 février 2026 sur RMC Découverte

Mardi 24 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x03  Tempête sur l'asphalte

RMC Découverte n'a pas présenté le contenu de cet épisode...

