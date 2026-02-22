recherche
"Gisèle Pelicot : au nom de toutes les femmes" sur RMC Life mardi 24 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 22 février 2026
Mardi 24 février 2026 à 21:10, RMC Life diffusera "Gisèle Pelicot : au nom de toutes les femmes" un documentaire de Salhia Brakhlia et Julie Patin qui retrace l'affaire qui a bouleversé le monde.

Un an après le verdict du procès historique de Mazan, Gisèle Pelicot est devenue le symbole d’un courage qui a profondément marqué les Français et, au-delà, l’opinion internationale.

Pendant des années, elle a été violée par des dizaines d’hommes, issus de tous les milieux, alors qu’elle était droguée par son mari. Face à ses agresseurs, elle fait, lors du procès, un choix inédit : demander la levée du huis clos. La honte change alors de camp.

À travers des images d’archives et les témoignages de celles et ceux qui ont accompagné Gisèle Pelicot tout au long de cette épreuve, Salhia Brakhlia et son équipe dressent le portrait d’une femme ordinaire devenue, malgré elle, une figure emblématique.

La journaliste retourne dans la salle d’audience de ce procès hors normes à Avignon, aux côtés de celle qui a soutenu Gisèle Pelicot chaque jour, son accompagnatrice psycho-juridique, présente à sa gauche durant les audiences.

Le documentaire propose également une immersion au sein de la police judiciaire, avec le commissaire ayant supervisé l’ensemble de l’enquête, ainsi qu’une rencontre avec l’éditrice qui a aidé Gisèle Pelicot à mettre des mots sur l’indicible.

Un récit puissant et sans détour, qui restitue l’onde de choc provoquée par l’affaire Gisèle Pelicot et interroge la place accordée aux victimes de violences sexuelles, dans la justice comme dans la société.

