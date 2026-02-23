"Des racines et des ailes" en Normandie, sur le sentier des douaniers, mercredi 25 février 2026 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 25 février 2026 à 21:10, Carole Gaessler voous proposera de revoir sur France 3 le numéro de la collection « Patrimoine » de l'émission "Des racines & des ailes" qui nous emmèner en voyage sur le littoral normand, qui offre l'un des plus beaux sentiers de grande randonnée de France.

Pour ce nouveau numéro inédit "Des racines & des ailes", nous partons sur le littoral normand offrant l’un des plus beaux sentiers de grande randonnée de France. De Honfleur au Mont-Saint-Michel, en passant par les plages du débarquement, nous parcourrons 620 kilomètres à la rencontre de personnalités fortes et singulières.

L’historien Florent Plana met un point d’honneur à raconter aux enfants des soldats américains les heures terribles vécues par leurs pères le 6 juin 1944… Pour cela, il mène depuis dix ans une enquête minutieuse de l’autre côté de l’Atlantique, auprès des survivants…

Au Rozel, c’est un conte de fées moderne que vivent Sarah et Alan Beleguic. Tous deux se battent pour sauver un château du XIIIe siècle dans lequel ils proposent des chambres d’hôtes. Ce couple, que rien ne prédestinait à gérer un monument historique de cette ampleur, espère en devenir un jour les heureux propriétaires.

Patrimoine populaire, les cabanes du Cotentin sont en danger, menacées par la montée des eaux. Emmanuel Fauchet s’est fixé un défi, les protéger coûte que coûte.

Sur la Côte Fleurie, l’architecte d’intérieur Claire Fernagut termine la restauration de deux villas d’exception, emblèmes des grandes heures des bains de mer.

Avec sa grande parabole, l’ornithologue Sébastien Provost enregistre les chants d’oiseaux du bord de mer pour établir une exceptionnelle banque sonore, accessible au grand public.

Arpentant toute la côte, le photographe Antoine Soubigou, connu pour ses clichés du Cotentin, se lance dans une nouvelle aventure, mettre en lumière des femmes et des hommes qui se battent pour faire vivre leur territoire.