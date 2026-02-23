"Bruce Willis : les secrets d'une icône" sur W9 mercredi 25 février 2026

Mercredi 25 février 2026 à 21:25, W9 diffusera "Bruce Willis : les secrets d'une icône", un documentaire inédit réalisé par François Pomès.

Ce documentaire inédit est le fruit d’un important travail d’enquête qui a permis de décrocher des interviews exclusives et de vraies révélations notamment sur la santé de Bruce Willis.

Nous avons tous un peu grandi avec Bruce Willis, star hollywoodienne dont le sourire en coin a marqué les années 1990 et 2000. Rien ne prédestinait Bruce Willis à devenir acteur, encore moins de films d’action, et pourtant en quelques années, il deviendra l’une des stars les plus rentables de toute l’histoire du cinéma, jusqu’à ce que sa carrière change brutalement de cap. Depuis dix ans, Bruce Willis connaissait un passage à vide, ponctué de dizaines de films bas de gamme, engrangeant au passage des cachets de plusieurs millions de dollars pour seulement deux jours de tournage.

Puis en mars 2022, le choc : Bruce Willis annonçait via les réseaux sociaux de sa famille, une maladie incurable. Une dégénérescence cérébrale l’obligeant à quitter le cinéma pour toujours. Cet arrêt brutal pose aujourd’hui question : depuis quand Bruce Willis se savait-il malade et pourquoi sa fin de carrière n’a-t-elle pas été protégée pour que le public conserve de lui son image d’icône invincible ? Bruce Willis a-t-il été poussé à jouer malgré sa maladie ? Comment ses troubles ont-ils été si longtemps cachés par l’industrie du cinéma ?

Grâce à des témoignages exceptionnels et des révélations inédites, ce documentaire explore l’incroyable trajectoire de Bruce Willis, jusqu’aux derniers secrets les mieux cachés d’Hollywood.

Ce documentaire sera suivi du film "Glass", réalisé par M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, James McAvoy et Samuel L. Jackson.