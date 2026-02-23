"Incroyables mariages gitans" : Tout pour la famille, mercredi 25 février 2026 sur TFX (vidéo)

Mercredi 25 février 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Incroyables mariages gitans" : « Tout pour la famille ».

Dans cet épisode, découvrez l'influenceuse star des Gitans : Carla. Jeune figure incontournable des réseaux sociaux, elle cumule plus d'un million d'abonnés sur TikTok. En Espagne, elle a trouvé l'amour auprès d'Antonio, son compagnon et couturier. Il crée des tenues exceptionnelles pour les mariages les plus spectaculaires de la communauté. Depuis, Carla travaille à ses côtés et partage son quotidien entre amour et traditions. Suivez le couple lors d'une cérémonie grandiose.

Assistez également au mariage de Princesse et Kiness, un jeune couple très amoureux qui a vu les choses en grand. Ils ont fait appel au décorateur star de la communauté : des centaines de fleurs, un gâteau aux dimensions XXL et une mise en scène inoubliable.

Chez les Gitans, la famille, c'est sacré ! Hors de question de se contenter des mariages pour célébrer. Découvrez les coulisses d'une fête dite de "réconciliation ", organisée pour resserrer les liens entre les différentes générations au sein d'une grande famille gitane.