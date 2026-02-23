recherche
Documentaires

"Incroyables mariages gitans" : Tout pour la famille, mercredi 25 février 2026 sur TFX (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 105
"Incroyables mariages gitans" : Tout pour la famille, mercredi 25 février 2026 sur TFX (vidéo)

Mercredi 25 février 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Incroyables mariages gitans" : « Tout pour la famille ».

Dans cet épisode, découvrez l'influenceuse star des Gitans : Carla. Jeune figure incontournable des réseaux sociaux, elle cumule plus d'un million d'abonnés sur TikTok. En Espagne, elle a trouvé l'amour auprès d'Antonio, son compagnon et couturier. Il crée des tenues exceptionnelles pour les mariages les plus spectaculaires de la communauté. Depuis, Carla travaille à ses côtés et partage son quotidien entre amour et traditions. Suivez le couple lors d'une cérémonie grandiose.

Assistez également au mariage de Princesse et Kiness, un jeune couple très amoureux qui a vu les choses en grand. Ils ont fait appel au décorateur star de la communauté : des centaines de fleurs, un gâteau aux dimensions XXL et une mise en scène inoubliable.

Chez les Gitans, la famille, c'est sacré ! Hors de question de se contenter des mariages pour célébrer. Découvrez les coulisses d'une fête dite de "réconciliation ", organisée pour resserrer les liens entre les différentes générations au sein d'une grande famille gitane.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Petit paysan&quot; d'Hubert Charuel à revoir sur NOVO19 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

Le film "Petit paysan" d'Hubert Charuel à revoir sur NOVO19 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

23 février 2026 - 13:21

Sur le même thème...

&quot;Bruce Willis : les secrets d'une icône&quot; sur W9 mercredi 25 février 2026

"Bruce Willis : les secrets d'une icône" sur W9 mercredi 25 février 2026

23 février 2026 - 12:49

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 25 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 25 février 2026, les invités reçus par …

23 février 2026 - 12:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...