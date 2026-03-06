recherche
"Le pays taliban", une immersion au cœur du système taliban sur France 5 dimanche 8 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 163
Dimanche 8 mars 2026 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Le pays taliban » un documentaire inédit qui propose une plongée au cœur du système taliban et du quotidien bouleversé des citoyens afghans et particulièrement des femmes.

Presque cinq ans après leur retour au pouvoir, une nouvelle ère s’est ouverte sous le joug des talibans, un régime fondamentaliste inflexible. Sous leur domination, l’ancienne République a disparu, remplacée par un pouvoir ultra rigide, fermé au reste du monde et à la presse étrangère. Un « Émirat islamique d'Afghanistan », très largement non reconnu, pas même par les théocraties islamiques.

Après quatre tournages, principalement effectués hors cadre officiel, Le pays taliban propose d’entrer au cœur de cette nouvelle réalité afghane. Un pays qui efface les femmes de l’espace public tout en revalorisant les zones rurales. Qui persécute ses opposants mais impose, pour la première fois depuis des décennies, le silence des armes. Qui enferme sa population dans une succession d’interdits liberticides, tout en mettant fin à la quasi-totalité de sa production nationale d’opium. Qui se revendique de la charia, tout en pratiquant un extrémisme coutumier que beaucoup d'Afghans considèrent comme une déformation de leur religion.

À hauteur d’hommes et de femmes confrontés à ces bouleversements, le film dresse le portrait d’un système paradoxal et radical. Une plongée dans le fonctionnement d’un État à la rigueur extrême et sans équivalent dans le monde contemporain.

Un documentaire exceptionnel de Solène Chalvon-Fioriti et Marianne Getti.

