"Libre antenne", un format radio qui a changé toute une génération sur France 5 lundi 16 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Libre antenne" une plongée nostalgique et sociologique dans le phénomène de la libre antenne sur les radios FM françaises durant les années 90.

À l’aube des années 1990, Fun Radio et Skyrock, deux radios FM nationales, choisissent la même cible commerciale : les jeunes. Pour ça, ils ont une arme fatale : la Libre antenne. Un espace libre et décomplexé, où l'on peut rire, parler, écouter, et surtout, être écoutés. Un endroit déjanté, où on peut tout dire, poser toutes les questions, surtout les plus intimes, qu’on n’aurait évidemment pas osé (ni voulu) aborder en famille et encore moins en cours.

Surtout, on se rend compte qu'à l’autre bout de la France des filles et des garçons du même âge rencontrent les mêmes galères, ont les mêmes interrogations. « On n’est plus seul sous notre couette. On est des millions, sous des millions de couettes ! ».

Durant cette décennie bornée par la chute du mur de Berlin et celle du World Trade Center, Les ados grandissent en écoutant ces grands frères — et quelques grandes sœurs un peu spéciales — leur parler dans un micro. Max, Arnold, Génie, Tabatha, Maurice, Super nana, Malher, Difool… Grâce à eux, la jeunesse s'est construite, dans un quotidien marqué par le sida, la montée de l’extrême droite et le chômage de masse, coincés entre MST, FN et CDI. Sur ces ondes décomplexées et ouvertes à tous, on y parlait des profs trop relous, des parents qui saoulent, de l'amour, de la religion, de musique, de la drogue, de l’avenir, de l’amitié, des doutes et des peurs de chacun.

Bien au-delà du divertissement, les libres antennes ont été un totem et un socle fondateur pour toute une génération. Bravant les interdits du CSA, défiant la morale, la bien-pensance, les institutions, et en se moquant de la désapprobation des parents, la libre-antenne, c’est le produit culturel clivant qui a permis à cette génération de se construire en opposition avec ses aînés, participant à la construction intellectuelle, façonnant pour partie une vision de la société et de ce monde que les jeunes étaient sur le point de découvrir.

Les intervenants :

Max et Maurice , animateurs de la libre antenne.

et , animateurs de la libre antenne. Fred Musa , animateur radio qui a démarré à l’époque de la libre antenne.

, animateur radio qui a démarré à l’époque de la libre antenne. Emilie Mazoyer , animatrice radio, qui à l’époque était une ado auditrice de la libre antenne.

, animatrice radio, qui à l’époque était une ado auditrice de la libre antenne. Christophe Beaugrand , journaliste qui à l’époque était un ado auditeur de la libre antenne.

, journaliste qui à l’époque était un ado auditeur de la libre antenne. Gaëlle Voisin , standardiste à FUN Radio à l’époque de la libre antenne.

, standardiste à FUN Radio à l’époque de la libre antenne. Thibaut Raisse , journaliste qui à l’époque était un ado auditeur de la libre antenne.

, journaliste qui à l’époque était un ado auditeur de la libre antenne. Francis Balle, membre du CSA à l’époque de la libre antenne.

Un documentaire inédit d'Abel Mestre (journaliste au Monde) et Jérémy Michalak (producteur indépendant).